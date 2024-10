Detienen a presuntos miembros del Tren de Aragua por elasesinato de un hombre en Stamford

La policía capturó a presuntos miembros del Tren de Aragua mientras huían con dos niños pequeños después de que supuestamente asesinaron a un hombre dentro de una habitación de hotel de Stamford, Connecticut.

Los migrantes de origen venezolano fueron arrestados en Rensselaer, Nueva York, mientras estaban prófugos por presuntamente asesinar y robar a un hombre de 59 años en Connecticut.

La policía de Rensselaer, Nueva York, arrestó el miércoles a Gregory Marlyn Galindez Trias, de 24 años, y a Moises Alejandro Condollo-Urbaneja, de 22, cuando ambos intentaban usar una tarjeta de crédito robada en una estación de Amtrak.

Al momento del arresto, los migrantes estaban acompañados por sus hijos de 1 y 3 años, según las autoridades.

A sólo 150 millas de distancia y dos días antes, Trias y Urbaneja supuestamente dispararon fatalmente a Angel Samaniego en el pecho en un hotel Super 8 en Stamford y huyeron con el automóvil de la víctima, según Stamford Advocate.

La policía de Nueva York no sólo conectó a los dos inmigrantes ilegales con el asesinato de Stamford, sino también con la violenta pandilla carcelaria venezolana Tren de Aragua.

“Nuestra investigación reveló que ambas partes están en este país ilegalmente desde Venezuela”, dijo el Departamento de Policía de Rensselaer en un comunicado.

“Se cree que ambas partes están afiliadas al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional de Venezuela”, añadieron.

Los miembros de la brutal pandilla carcelaria venezolana han cometido crímenes en varios estados de EE.UU., incluidos Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Colorado, Nevada, Illinois, California, Wisconsin, Florida y Georgia, donde han disparado a policías, contrabandeado armas, traficado con mujeres migrantes para sexo y cometido robos violentos.

El jefe de policía de Rensselaer, Warren Famiglietti, dijo al New York Post que el Tren de Aragua aún no ha construido una presencia duradera en la ciudad de 9,200 habitantes, pero le preocupa que pueda hacerlo.

“Creo que está claro que esa red se está expandiendo y que estamos viendo a estos grupos en lugares que nunca antes habíamos visto. ¿Es posible entonces que termine aquí? Seguro. ¿Pero ya ha sucedido? No, todo es transitorio por ahora”, manifestó.

La zona ha experimentado recientemente un aumento en la llegada de inmigrantes, algo que la ciudad no está bien equipada para manejar, dijo Famiglietti.

“Es algo con lo que nunca nos hemos enfrentado antes. Me preocupa porque somos una ciudad pequeña de 3,3 millas cuadradas. Tenemos 10,000 residentes. No tenemos muchos recursos, por lo que dependemos en gran medida de los recursos del condado, y estos no están disponibles todo el tiempo”, dijo Famiglietti.

“Muchas veces no contamos con los recursos que la gente necesita. ¿Me resulta alarmante? Absolutamente. Simplemente porque no podemos proporcionar determinados recursos”. añadió.

ICE ha presentado órdenes de detención contra ambos sospechosos, según el Departamento de Policía de Rensselaer.

Trias cruzó la frontera cerca de Fort Brown, Texas, en 2022 y fue liberado rápidamente por las autoridades federales de inmigración, mientras que se cree que Urbaneja se coló como un “escapado” y es etiquetado como “100% mienbro del Tren de Aragua”, según Fox News.

Los dos niños, uno de los cuales es ciudadano estadounidense y el otro venezolano, fueron entregados a los Servicios de Protección Infantil, según el diario Stamford Advocate.

Los presuntos asesinos fueron extraditados a Connecticut y acusados ​​de hurto, huida de la justicia, robo de identidad y cada uno está detenido bajo fianzas de 2 millones de dólares, según el Departamento de Policía de Stamford.

Sigue leyendo:

• Jefe de Policía de Texas llama a pandilleros de Tren de Aragua “cucarachas” que infestan el estado

• Crean grupo de trabajo en Colorado para enfrentar a criminales del Tren de Aragua en Denver

• ¿Qué se sabe sobre la presencia en Estados Unidos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua?