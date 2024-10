Hija de Lupillo Rivera herida por un incendio en Long Beach

La hija del cantante Lupillo Rivera y empresaria local, Abigail Rivera, se recupera después de sufrir quemaduras en varias partes del cuerpo que le provocó un incendio que ocurrió en su camión de comida el fin de semana en Long Beach.

Después de vivir la experiencia, Abigail, sobrina de la inolvidable Jenni Rivera, recomendó al público que se tome su tiempo cuando se trate de asuntos relacionados con la cocina porque un descuido o distracción puede ser lamentable.

Abigail dijo que, por una distracción, un flamazo le provocó quemaduras de segundo grado en el rostro, ojos y manos en el momento en que intentó encender el gas propano de la estufa de su food truck en una secuencia equivocada.

Sigue leyendo: Vendedores ambulantes sufren robos en Long Beach en una hora

“Apagué la perilla tan pronto como vi el fuego. Esa fue la última visión que tuve, todo era el fuego viniendo hacia mi cara”, dijo Abigail Rivera en entrevista con la cadena Telemundo.

“Entonces, cuando vi el fuego, lo apagué y todavía estaba intacta. Entonces pensé: ‘Oye, Abigail, respira, respira. Mi error fue que me apresuré”, agregó.

Rivera lanzó la marca “Casa Camarón y Sushi” junto con su esposo después de que ambos perdieron sus trabajos durante la pandemia de COVID.

Sigue leyendo: Vendedores hispanos de tacos sufren asalto en Long Beach

La pareja inauguró en abril su camión de comida, una actividad en la industria de alimentos que no es desconocida para ella y que le resultó útil al sufrir el percance del sábado cuando el fuego le alcanzó el rostro.

“He estado trabajando en la industria alimentaria desde que tenía 16 años en Jack in the Box. Siempre dicen que se use mostaza cuando uno sufre una quemadura, así que literalmente me puse capas de mostaza”, dijo Abigail.

Por el incidente, Abigail recibió muestras de apoyo por parte de clientes y de sus seres queridos, quienes han llegado al lugar donde tiene su camión de comida, entre ellos su padre, Lupillo Rivera, hermano de la legendaria cantante Jenni Rivera, quien le trajo algunos remedios caseros de México.

Sigue leyendo: Pandilleros bajo arresto por crimen de hispano en Long Beach

“Me dio algunos sueros, que estoy usando ahora mismo, y estoy muy agradecida por eso”, mencionó la emprendedora hispana.

Abigail Rivera confió en que el food truck pueda volver a funcionar en el transcurso de esta semana en su ubicación habitual, en 7th Street y Magnolia Avenue, en Long Beach, pero la experiencia también le enseñó que debe tener paciencia.

“Siempre hay que tomarse el tiempo necesario, especialmente cuando se trata de incendios. la seguridad es primero, un paso a la vez, y yo, sin duda, aprendí esto de mi experiencia”, aseguró Abigail Rivera.

Sigue leyendo:

· Vendedores ambulantes se anotan una victoria: pueden vender donde sea

· Vendedores ambulantes de Los Ángeles podrán obtener permisos a precio más accesible

· Vendedoras ambulantes denuncian acoso de autoridades municipales