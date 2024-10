Shakira posa para la revista GQ y dice: “El amor de pareja me defraudó”

Shakira continúa con los preparativos de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, y ahora ha dado una gran sorpresa a sus millones de fans, pues posó para la revista GQ (en fotos de Nicolas Gerardin)y habló sobre su situación sentimental.

En la entrevista para esa publicación, la cantante le dijo a Sebas E. Alonso que desde su separación de Gerard Piqué su visión del amor es completamente diferente. “No es la misma. El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”

Shakira también comentó que se apoya en sus amigos, aunque también hay personas que la han traicionado. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos…Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere. También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban…Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta pero no ahoga”.

Tras vivir muchos años en España con Piqué, Shakira se mudó a Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en su vida. Pero está ansiosa de regresar con sus fans españoles, para llevarles un show espectacular. “España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”.

Finalmente, Shakira le confesó a Alonso que, a pesar de ser una cantante muy exitosa a nivel internacional, tiene inseguridades, algo que la hace más humana. “Yo todavía siento que estoy audicionando. Con cada canción, con cada video. Es la inseguridad eterna del artista. Es la paradoja de tener cierta confianza para poder enfrentarte a un público de mil pies y una sola cabeza, a ese cíclope gigante que es la audiencia. Hay que tener valentía. Pero también vulnerabilidad. Me sigo sintiendo igual. A ratos vulnerable, como esa niña que iba con cierto temor a ser escuchada por unos ejecutivos de la mano de su mamá. A ratos, muy valiente”.

