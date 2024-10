Shakira, Peso Pluma y Karol G, entre los nominados a los MTV EMAs 2024

La entrega de los MTV Europe Music Awards se llevará a cabo el 10 de noviembre en la arena Co-op Live de Manchester, Inglaterra. 10 de los 11 artistas más nominados este año son mujeres, destacando Taylor Swift y Ariana Grande.

La terna del Mejor Artista Latino presenta a Shakira, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Anitta y Peso Pluma; estos dos últimos también están en la categoría de Mejor Colaboración, por el video del tema “Bellakeo”.

Swift figura en las ternas de Mejor Video (por “Fortnight”), Mejor Artista, Mejor Colaboración, Mejor Artista Pop, Mejor Artista En Vivo y Artista con el Mayor Número de Fans. En las próximas semanas se irán dando a conocer qué artistas actuarán en la ceremonia. A continuación, la lista completa de los nominados:

Mejor Video

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Charli XCS – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LISA featuring Rosalía – “New Woman”

Taylor Swift featuring Post Malone – “Fortnight”

Mejor Artista Latino

Anitta

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

Mejor Canción

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Benson Boone – “Beautiful Things”

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Mejor Artista

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

Raye

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor Colaboración

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

Lady Gaga, Bruno Mars – “Die With a Smile”

LISA featuring Rosalía – “New Woman”

Peso Pluma, Anitta – “Bellakeo”

Taylor Swift featuring Post Malone – “Fortnight”

Mejor Artista Nuevo

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Mejor Artista Pop

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli XCX

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor Artista de Afrobeats

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

Mejor Artista de Rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

Mejor Artista de K-pop

Jimin

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Mejor Artista Alternativo

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

Yungblud

Mejor Artista de Música Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

Mejor Artista de Hip-Hop

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Mejor Artista de R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

Usher

Victoria Monét

Mejor Artista En Vivo

Adele

Coldplay

Doja Cat

Raye

Taylor Swift

Travis Scott

Mejor Push de MTV

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

Artista con el Mayor Número de Fans

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Artista de Reino Unido e Irlanda

Central Cee

Charli XCX

Chase & Status

Dua Lipa

Hozier

Raye

