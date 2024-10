Si bien comprar en la cadena minorista Walmart es una de las primeras opciones de los consumidores que buscan comodidad, calidad y precios asequibles para la abogada y experta en finanzas personales Erika Kullberg esta no siempre será una buena manera de ahorrar dinero.

En los últimos años, el consumo de los estadounidenses se ha ajustado a la alta inflación esto generó que los gastos discrecionales menguaran y se centraran en productos y artículos de primera necesidad que les hiciera ahorrar más en sus presupuestos familiares.

Es por esa razón que la especialista junto a otros expertos en compras minoristas menciona 4 productos que no deberías comprar nunca en Walmart y aquí te los indicamos:

Electrónicos

De acuerdo con Scott Lieberman, fundador de TouchdownMoney.com los equipos eléctricos en Walmart sí suelen ser una buena compra; no obstante, es mejor asegurarse de que el mismo artículo no esté a un menor precio en otro minorista.

“El hecho de que Walmart tenga una buena oferta en productos electrónicos no significa que otra tienda no ofrezca un mejor precio. Antes de hacer una compra grande, busque en Internet para ver si puede encontrar un mejor precio”, aconsejó Kullberg.

Tarjetas de regalo

Aunque las tarjetas de regalo son una opción rápida de obsequio, según Lieberman no vale mucho la pena comprarlas en Walmart y destacó que mejor es “guardar las compras con tarjetas de regalo para Costco, donde obtendrás un descuento, o para el mismo establecimiento, que podría incluir un regalo”, dijo.

Pañales para bebés de Parent’s Choice

La experta en ahorro para consumidores Melissa Cid de MySavings.com destacó que no vale la pena comprar los pañales para bebés de Parent’s Choice ya que según su experiencia “no mantuvieron secos a mis hijos. Lo que me lleva a usar más pañales con más frecuencia impidiendo realmente ahorrar dinero a largo plazo”, mencionó.

Ropa

Aunque los expertos en compras minoristas coinciden en que la ropa de Walmart es muy económica no la recomiendan porque no es de buena calidad y durabilidad. “Si bien la ropa que vende Walmart puede ser muy barata, normalmente no dura mucho. Al final, puede costarnos más reemplazar constantemente artículos baratos de Walmart que comprar algunas prendas de inversión”, destacó Kullberg.

