Bill Gates presuntamente donó en silencio $50 millones a la campaña Kamala Harris

De acuerdo con información divulgada por el diario The New York Times, el genio de la informática Bill Gates habría donado, bajo condición de que no se revelara, $50 millones de dólares a la campaña de la demócrata Kamala Harris.

Una fracción de los más de mil millones de dólares que ha logrado recaudar la californiana de 60 años en su intento por convertirse en la primera mujer que gobierne a la Unión Americana, correspondería la generosidad de William Henry Gates III, conocido popularmente como Bill Gates.

El diario mencionado reveló que tres de sus fuentes consultadas aseguran que el magnate de 68 años decidió impedir que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y para lograr dicho cometido optó por apoyar financieramente a la vicepresidenta en funciones.

Sin embargo, la aportación del desarrollador de software y filántropo estadounidense se realizó mediante una donación a la organización sin fines de lucro Future Forward, la cual se promueve en su sitio web por presuntamente “ayudar a reconstruir la clase media estadounidense —y la democracia estadounidense— promoviendo nuevas ideas y perspectivas frescas”.

Bill Gates considera que la permanencia de los demócratas en Washington se alinea mejor a sus intereses financieros. (Crédito: Andres Kudacki / AP)

Canalizando la millonaria aportación a través de este intermediario no hay manera de corroborar que Bill Gates es la fuente de origen.

Al igual que otros multimillonarios, el filántropo de Seattle se muestra cauteloso ante la posibilidad de que Donald Trump pueda triunfar en la boleta y después cobrarles revancha a sus detractores una vez instalado en Washington.

Y para tratar de desligarse del respaldo financiero enfocado en lograr la continuidad de los demócratas en la presidencia Gates le dirigió un comunicado al rotativo The New York Times.

“Apoyo a los candidatos que demuestran un claro compromiso con la mejora de la atención médica, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático en los EE.UU. y en todo el mundo (…) Tengo una larga trayectoria de trabajo con líderes de todo el espectro político, pero esta elección es diferente, con una importancia sin precedentes para los estadounidenses y las personas más vulnerables de todo el mundo”, señala el documento, sin que en ningún momento se haga mención de la millonaria aportación referida.

