Gisèle Pelicot, la francesa que sufrió decenas de violaciones volvió a subir al estrado

Hace 8 semanas inició en Francia un juicio que llamó la atención alrededor del mundo, debido a las aberraciones que sufrió una mujer a manos de su propio esposo y de decenas de desconocidos.

Se trata de Gisèle Pelicot, de 72 años, víctima de una violación masiva cuya terrible experiencia ha conmocionado a todos conforme se dan a conocer más detalles del caso.

Su pareja, Dominique Pelicot, admitió haber invitado a decenas de desconocidos durante casi diez años a su casa para agredirla sexualmente después de haberla drogado. Otros 50 hombres también serán juzgados, acusados de violación.

La víctima volvió a subir al estrado y, con la voz a menudo temblorosa, declaró ante el tribunal que se encuentra destrozada por lo que le ocurrió.

La mujer subrayó lo “increíblemente violento” que fue para ella que muchos de los acusados en el juicio, que comenzó el pasado 2 de septiembre, dijeran que pensaban que estaba de acuerdo con las violaciones o que fingía dormir.

“He decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo”, dijo al tribunal de Aviñón Gisèle Pelicot, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual, según informó AFP.

“Estas madres, hermanas, mujeres, han contado que sus hermanos y maridos eran excepcionales. Yo también tenía un hombre excepcional, pero el perfil del violador puede estar en la familia, en los amigos”, dijo este miércoles al volver a intervenir como testigo en el Tribunal de Aviñón.

También dijo que su solicitud de un juicio abierto y su consentimiento a que se hayan mostrado videos de la violaciones se debe a que quiere “que todas la víctimas de violación puedan decir que, si la señora Pelicot lo hizo, lo podemos hacer también”.

“No quiero que tengan miedo, nosotras no tenemos que tener vergüenza, son ellos”, insistió. Sin embargo, reconoció que está destruida a sus 72 años: “Soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido”.

De acuerdo con la agencia EFE, la mujer aprovechó su nuevo testimonio para reiterar que no hay distintos grados de violaciones, esto luego de que algunos abogados hayan tratado de rebajar la gravedad de las acciones de sus clientes.

“Hay violación y ya… Para mí son violadores y lo seguirán siendo”, sentenció Gisèle Pelicot, que mostró su enfado por algunos de los testimonios de los acusados y algunas de las preguntas de los abogados defensores.

En las inmediaciones del Tribunal de Aviñón se pudieron ver varias pancartas en apoyo a Gisèle Pelicot y a las víctimas de abusos sexuales.

“Una violación es una violación”, decía una de esas pancartas, mientras que en otra se leía, “Bienvenidas nuestras hermanas en apoyo a Gisèle”, en referencia al grupo de feministas españolas que acudió a la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado frente al juzgado en apoyo a la víctima.

Entre los congregados para aplaudir a Gisèle Pelicot estaba Cristophe Brunel, que fue su profesor de arte dramático aficionado en 2010. “Ella lo dice: esta lucha no es por ella, sino por las otras. Y yo le creo, porque vi su actitud durante un año en clase”, señaló a EFE, tras regalarle un ramo de orquídeas a la salida de la sesión en esta octava semana de juicio.

