Kamala Harris rechaza que votantes latinos apoyen más a Trump

La vicepresidenta Kamala Harris rechaza que los votantes latinos estén apoyando más al expresidente Donald Trump, en respuesta a una pregunta en la entrevista en Telemundo.

“Esa no es mi experiencia”, responde la candidata presidencial demócrata al periodista Julio Vaqueiro quien le pregunta: “¿Pero por qué, pero por qué él está ganando entre los votantes latinos? No ganando, ganando, pero, usted sabe, ganando más votantes?”.

“Mi experiencia es que hablo con votantes latinos todos los días, todo el tiempo, y hay una increíble cantidad de apoyo allí, porque los votantes latinos entienden que quieren un presidente de los Estados Unidos que trate a todas las personas con dignidad, con respeto e invierta en sus sueños para sí mismos y para su familia”, dijo Harris. “Donald Trump, ¿qué obtuvimos de él como presidente? Políticas de separación familiar, ridiculizar y hablar mal de personas de ciertos orígenes”.

Previamente Vaquerio le pregunta a la vicepresidenta Harris por qué considera que los votantes latinos hombres se inclinan más por el republicano.

“Escuche, Donald Trump ha… cuando era presidente, tuvo políticas que creo que han sido muy perjudiciales para los trabajadores. Ya sabe, dio recortes de impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones más grandes. Lo volverá a hacer. Sin embargo…”, dijo la vicepresidenta.

Entonces Vaqueiro insistió y ella consideró que está recibiendo “una increíble cantidad de apoyo” entre votantes latinos en lugares donde ella acude en campaña.

Agregó que el Proyecto 2025 representará un problema para las poblaciones latinas, incluidos planes republicanos en costos de medicamentos.

“Veamos lo que pretende hacer [Trump] con el Proyecto 2025… Insto a sus espectadores a que busquen en Google el Proyecto 2025. Limitaría el costo de… Hemos limitado el costo de la insulina a $35 por mes para las personas mayores. Los latinos tienen un 70% más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes. Él eliminaría nuestro límite”, expuso Harris.

La vicepresidenta también se refiere a los votantes latinos hombres, en el sentido de que pueden enfrentar dificultades en obtener préstamos para sus negocios.

“Sé que los hombres latinos, eh… a menudo tienen más dificultades para acceder a los grandes préstamos de los grandes bancos debido a las relaciones, a cuestiones que no necesariamente se basan en su calificación [financiera]. Por eso, estoy centrada en lo que podemos hacer para llevar más capital a los bancos comunitarios que comprendan a la comunidad y puedan otorgar ese tipo de préstamos”, expuso.

La más reciente encuesta de Voto Latino revela que el 43% de los votantes hombres sin educación universitaria apoyan a Trump, es el subgrupo más alto del universo de votantes latinos.

Un camino a la ciudadanía

Harris es cuestionada sobre un plan migratorio que ofrezca un camino a la ciudadanía, ya que hasta el momento el plan demócrata se enfoca en seguridad fronteriza, para cerrarle el paso a las críticas de republicanos.

La vicepresidenta dijo que Trump “bloqueó” la ley bipartidista en el Senado, la más importante en materia de seguridad fronteriza, pero esa norma no contempla camino a la ciudadanía para indocumentados.

Ante la insistencia de Vaqueiro, la vicepresidenta afirmó que una política migratoria requiere contemplar un paso a la ciudadanía, pero no dijo si presentaría un plan de ese tipo en el Congreso.

“Necesitamos una política migratoria inteligente y humana en Estados Unidos que incluya una vía para obtener la ciudadanía, destinar más recursos a la frontera en términos de seguridad, honrar la historia de Estados Unidos como país de inmigrantes, no vilipendiar a las personas que huyen del peligro, sino crear un sistema ordenado para que puedan realmente defender sus derechos”, dijo. “Esa es mi postura. Me baso en el principio de que no deberíamos hablar de los inmigrantes como si fueran “envenenadores de la sangre de Estados Unidos”.

Sigue leyendo:

• Harris asegura que Estados Unidos está listo para una presidenta de color

• Harris dice que su equipo está preparado por si Trump se declara ganador antes de resultados oficiales

• Trump arremetió en contra de Kamala Harris durante un encuentro con latinos