Trump arremetió en contra de Kamala Harris durante un encuentro con latinos

Donald Trump le reiteró a la comunidad latina que es el mejor preparado para resolver sus problemas y comparó su desempeño de campaña con respecto al de Kamala Harris, a quien le recriminó estar descansando en Washington cuando debería reunirse con la ciudadanía para escuchar sus demandas.

Acompañado por líderes latinos, como Francis Suárez, alcalde de Miami; Esteban Bovo, alcalde de Hialeah; de los representantes republicanos de Florida María Salazar y Carlos Giménez, el republicano de 78 años emitió un discurso donde invitó a la ciudadanía a respaldarlo con su voto, pues en su momento demostró con hechos haber sacado adelante al país.

“La comunidad latina sabe que el presidente Donald J. Trump es el único candidato que puede devolver la prosperidad a Estados Unidos. Es por eso que acudirán en cantidades récord el 5 de noviembre a votar por él para que sea el 47º presidente de los Estados Unidos”, expresó.

Fiel a su estrategia, el magnate neoyorquino aprovechó la ocasión para reprocharle a Kamala Harris lo que definió como una falta de entrega hacia su campaña.

“Ella está durmiendo ahora mismo, no podría salir a caminar. Sabes, uno pensaría que cuando te quedan 14 días, no estarías durmiendo. Ella no está haciendo nada hoy, debería tomar uno de esos; hemos estado 52 días seguidos y voy a estar 14 días más. Vamos a tener una gran fiesta de victoria, con suerte”, enfatizó.

A 14 días de las elecciones, Donald Trump reiteró que su propuesta para gobernar al país es mejor a la de Kamala Harris. (Crédito: Lynne Sladky / AP) Crédito: Lynne Sladky | AP

En respuesta, el Comité Nacional Demócrata (DNC) emitió un comunicado donde asegura que Donald les está mintiendo a los latinos.

“La agenda del Proyecto 2025 de Trump le quitaría el acceso a la atención médica a 3.4 millones de latinos, reduciría drásticamente los impuestos para los multimillonarios y las corporaciones a expensas de las familias trabajadoras, aumentaría los precios para el hogar promedio en miles de dólares cada año, y permitiría a Trump cumplir su promesa de ser un dictador en el ‘Día Uno'”, señala parte de la misiva.

Asimismo, el DNC anticipó que colocará vallas publicitarias en todo Miami para recordarles que las acciones del conservador de 78 años no han sido más que perjudiciales para los latinos, algo completamente opuesto a lo planteado por la fórmula Harris-Walz.

“La vicepresidenta Harris y el gobernador Walz crearán una economía de oportunidades para todos nosotros. La agenda de Harris-Walz beneficiaría a los residentes de Miami y a los latinos de todo el país al facilitar la creación de empresas y el acceso a una vivienda, alimentos y medicamentos recetados”, enfatiza la misiva.

