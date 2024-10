Nicola Porcella da la cara tras insinuar que le avergonzaba vivir con Wendy Guevara

El presentador peruano Nicola Porcella, quien terminó en segundo lugar en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, hizo frente a los medios de comunicación durante un encuentro que tuvo y en el que habló sobre unos comentarios que hizo y que involucraban a Wendy Guevara, su amiga y roomie.

Los comentarios, que se dieron a conocer tras la filtración de unos audios, muestran al presentador del programa ‘Hoy’ quejándose de su convivencia diaria con la influencer, al asegurar que le molesta verla en calzones paseándose por la casa que comparten.

“Imagínate que salgo con alguien, llegó y le digo: ‘Quédate en mi casa’, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí. No jodas, tu amiga da vergüenza”, se oye decir a Nicola en la conversación que se filtró y que tuvo con la actriz Paola Hasany.

Tras la filtración, Nicola respondió a los cuestionamientos de la prensa, al asegurar que todo lo que dijo se salió de contexto, pues él se lleva más que bien con Wendy y con Agustín Fernández, su otro roomie.

“Wendy y yo nos jactamos de ser amigos siempre. Es un tema que, la verdad, ahorita ya lo hablé con ella, ni quiero hablar de eso. Sabes qué pasa, que no estoy pasando por un buen momento familiar ahorita, lamentablemente, entonces ya son temas que yo los tomo en segundo plano. Con Wendy y con Agustín estamos súper bien”, inició en su conversación.

A continuación detalló qué es lo que él quiso dar a entender en esa conversación que tuvo y que amagaba con dejarlo muy mal parado con Wendy

“Obviamente a lo que me refería, que no sé cómo se escuchó, yo tengo otra manera de hablar, otra manera de decir las cosas, no es que me dé pena Wendy, al contrario, me da pena por la chica porque me vean y Wendy lo mismo, pero la verdad es que sí me da un poco de tensión porque lo único que me dio un poco de ansiedad y de volver a pasar lo mismo que en Perú que ya no puedes hablar en cualquier lado, que cualquier cosa de tragiversa, pero sabía que tarde que temprano iba a pasar, sabía que estoy expuesto a esto y ahorita, la verdad, es que mi cabeza está en mi familia, en Perú, esperando unos resultados para el día viernes que espero que todo salga bien”, concluyó sobre el tema.

