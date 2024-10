William Levy revela por qué Elizabeth Gutiérrez fue vista en su casa tras su separación

El actor cubano William Levy, de 44 años, habló en exclusiva con las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ sobre todo lo relacionado a su relación y ruptura de Elizabeth Gutiérrez, de la que él salió muy mal parado.

A pesar de todo lo que se dijo sobre él, al incluso llegarse a decir que maltrató a su expareja, William había optado guardar silencio y no echar más leña al fuego, sin embargo, no pudo más y por primera vez habló de su ruptura, pero también de las imágenes que muestran a su ex entrando a su casa meses después de su ruptura.

Mientras algunos aprovecharon esas imágenes para decir que estaban juntos de nuevo, otros tantos señalaron que cuando las imágenes fueron captadas el caribeño no estaba en la casa, sino en Europa, lo cual terminó siendo confirmado por él en la plática que tuvo con el fotógrafo Jordi Martin, quien llevaba meses cazando una de las entrevistas más esperadas del 2024.

En su encuentro, el cual se llevó a cabo en Tenerife, España, el papá de Christopher y Kailey aclaró si era verdad que su ex había vuelto a la casa que compartieron y que fue escenario de algunas de sus diferencias más fuertes.

“Tuvimos una conversación y acepté que estuvieran de vuelta, que mis hijos estuvieran de vuelta mientras yo no estuviera en Miami, para que estuviera un rato con los niños, que compartiera con ellos, de lo más cordial”, detalló William sobre las imágenes difundidas en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’.

Con su testimonio dejó en claro que no ha vuelto con su ex, ni que mucho menos han dormido bajo al mismo techo desde que decidieron seguir sus caminos por separado.

A continuación detalló que tras ofrecerle quedarse en casa con sus hijos pasaron nuevas cosas, pero no ahondó en detalles sobre lo que habría sucedido, pero mandó a la prensa a preguntarle a sus hijos, pues actualmente Elizabeth ya no está más en el lugar.

“Pasaron muchas cosas, le pueden preguntar a mis hijos y ellos te dirán por qué en estos momentos ella ya no está en casa, yo he intentado lo mejor que podido por mis hijos. Aquí todo el mundo está donde quiere que estar”, se le oye decir en otro fragmento de la muy extensa entrevista que dio y en la que habló sobre ciertos temas como pocas veces.

