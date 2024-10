William Levy rompe el silencio sobre su divorcio: “La única que sufre no es Elizabeth”

El actor William Levy decidió poner un alto a los dimes y diretes que se han generado desde que dio a conocer su separación de Elizabeth Gutiérrez, contando su versión de la historia y hablando como nunca antes sobre las razones que lo llevaron a decirle “adiós” a la madre de sus hijos.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el protagonista de melodramas como “Café con Aroma de Mujer” y “Cuidado con el Ángel” decidió pronunciarse sobre su polémica separación de la mexicoameticana.

“Una separación es de dos, no de una sola persona, y en esa separación hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth; primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre”, declaró el famoso ante el paparazzi Jordi Martin, de “El Gordo y la Flaca”.

El galán de telenovelas no se guardó nada al contar su versión de la historia y dejar entrever que la relación con Elizabeth Gutiérrez terminó a causa del poco compromiso de la actriz: “Le he dado lo mejor del mundo, pero no es solo ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no puede sentarse y solo recibir del hombre”, reveló.

Por si fuera poco, el histrión remarcó que durante su relación trabajó arduamente no solo para que sus hijos recibieran la educación que ni él ni ella pudieron tener en su infancia, también dio su cien por ciento en brindar lo mejor de la relación, algo que aparentemente no recibió a cambio.

“El hombre también necesita recibir de una mujer (…) amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años'”, dijo contundente y desatando una ola de opiniones divididas en redes sociales.

Para finalizar, William Levy lamentó las acusaciones de las que ha sido blanco durante los últimos meses y afirmó que estas no solo lo afectan a él: “Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado (…) Ha sido un momento difícil, no solo para mí, sino para mis hijos”, contó.