Carlo Ancelotti destaca cambio de filosofía en el FC Barcelona previo al Clásico

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló que el Clásico de este sábado en el Santiago Bernabéu por LaLiga enfrentará al equipo merengue ante un FC Barcelona líder del campeonato que presenta un cambio de filosofía desde la llegada del entrenador alemán Hansi Flick.

En la rueda de prensa previa al compromiso contra el cuadro catalán el estratega italiano resaltó el cambio de idea que presentó el equipo azulgrana desde la salida de Xavi Hernández y que se ha traducido en un contundente rendimiento que los mantiene al frente de la clasificación en el torneo local.

“El Barcelona ha cambiado su filosofía un poco. Es un equipo que juega de manera distinta, es mucho más directo. No quiero comparar el trabajo con Xavi porque para mí fue fantástico, a su manera, con sus ideas. Muchas veces perdimos, pero ahora es distinto y lo respetamos igual”, comentó el DT blanco.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti durante el entrenamiento del equipo este viernes en la ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid antes de su enfrentamiento por LaLiga contra el FC Barcelona.

Con ambos equipos en un gran momento después de sus contundentes goleadas conseguidas esta semana por la Champions League ante Borussia Dortmund (5-2) y Bayern Múnich (4-1) respectivamente, “Carletto” aclara que afronta el Clásico sabiendo que es un partido en el que puede pasar cualquier cosa.

“Lo están haciendo muy bien pero en un partido como un Clásico o un derbi es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño. Puede pasar de todo, no es sólo calidad”, destacó el entrenador del cuadro merengue que se ubica a tres puntos de los azulgranas.

Carlo Ancelotti también habló sobre parte de la estrategia que tiene de cara al partido de este sábado donde asegura que tiene bien estudiado al rival. Aunque no dio a conocer lo que tiene planeado plasmar sobre la cancha dejó claro que sabe muy bien a lo que se enfrenta.

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa de este viernes de cara al partido contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

“Algo tengo pensado, no me parece correcto explicarlo hoy. Se verá mañana y después me pueden decir si me he equivocado o no”, apuntó el experimentado director técnico ante la insistencia de los medios de comunicación.

“Preparamos el partido para hacer las cosas bien sin balón y con balón. Puede ser que tengan la línea alta y tienes una manera de atacar, puede que la bajen y debes manejar el ataque igual. Hay que hacer un partido completo para intentar ganarlo. Intentaremos hacerlo”, agregó el DT del Real Madrid.

Para cerrar el italiano recordó que por tratarse de un Clásico va mucho más allá de la estrategia que se pueda poner sobre el terreno de juego ya que la motivación de los jugadores por disputar este tipo de partido siempre suele inclinar la balanza hacia un lado u otro.

“En este tipo de partidos no hay que hablar mucho. La idea es preparar una estrategia clara y sencilla. Nada más. No hay que decir mucho porque todo el mundo está motivado y tiene ganas de jugar”, señaló el entrenador.

