Directivo de Cruz Azul lanzó aventurado pronóstico

Las doce victorias que suma el Cruz Azul en el actual torneo Apertura 2024, ha empezado a generar un ambiente de confianza, tal como lo externó este sábado el presidente de la cooperativa cementera, el ingeniero Víctor Velázquez, al asegurar que los cementeros se coronarán campeones.

Quizá el pronóstico sea muy aventurado, sobre todo porque la liguilla por el título ha sido una trampa para un sinfín de líderes generales en el torneo de liga de fútbol de México, tal como lo demuestra que solo diez equipos de 21 líderes generales han alcanzado alzar el trofeo de campeones.

Víctor Velázquez, jerarca del Cruz Azul no tiene duda de que la Máquina obtendrá la décima corona en el torneo Apertura 2024. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Aun con todo eso, rondando en el ambiente en las vísperas de la liguilla por el título, el alto dirigente cementero expuso su confianza de que podrán coronarse campeones del actual certamen.

“Estamos en primer lugar, pero sabemos que la liguilla es otro torneo, esperamos que el equipo siga jugando como lo ha hecho, hasta ahora, si sigue así seguro somos campeones y ganaremos la décima, resaltó el dirigente momentos antes de llegar al estadio Olímpico Universitario para observar minutos después como su escuadra sumó la doceava victoria de la temporada.

El ingeniero Velásquez no mostró preocupación por la ausencia de una de sus principales cartas, como lo es el griego, Giorgio Giakoumakis, quien se reportó indispuesto por una molestia muscular y que no obstante haber disputado once de los 14 juegos del campeonato ha tenido varios momentos de indisposición por las lesiones.

“Todos los jugadores son importantes, lo sabemos, el plantel se ha integrado en un verdadero equipo, entonces está Ángel Sepúlveda y también el “Toro” Fernández quien finalmente se ha recuperado. El técnico Martín Anselmi le ha dado transición a todos los jugadores, y eso es importante para el plantel, sentenció el dirigente cementero.

MÁQUINA, SIN FRENOS 🚂⚽🔥



Apenas al segundo 25, Cruz Azul se adelanta en el marcador ante Pumas, vía Ángel Sepúlveda, y así lo celebra



📹@Rodrigo_BaezP #SabadoFutbolero pic.twitter.com/7IO4Sd6Ksk — TUDN USA (@TUDNUSA) October 27, 2024

Velásquez, conocido por sus declaraciones contundentes, añadió respecto a la ausencia de Giakoumakis y también del seleccionado nacional, Jorge Sánchez: “Con nosotros, no estuvo Giakoumakis y tampoco Jorge Sánchez, pero en el equipo hay quien lo supla y plantel para solventar estas bajas”, concluyó.

El dirigente que en los dos últimos torneos ha mostrado un apoyo irrestricto al plantel celeste con contrataciones que tienen a la Máquina Cementera encandilando el torneo y que son hasta ahorita los máximos favoritos al título.

Seguir leyendo:

-Giorgios Giakoumakis será baja de Cruz Azul vs. Pumas

-El Cruz Azul con buenas y malas noticias en la goleada vs. FC Juárez 4-0

-El Cruz Azul a un paso de reforzar su arsenal de cara a la liguilla