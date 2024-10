Giorgios Giakoumakis será baja de Cruz Azul vs. Pumas

Si Cruz Azul no quiere perder para el resto de la temporada al delantero griego Giorgios Giakoumakis no deberá ponerle a jugar este sábado contra los Pumas de la UNAM y contra Santos Laguna en la fecha 15, después de que se resintió de su lesión muscular en el pasado juego vs. FC Juárez.

De acuerdo a los reportes de fuentes allegadas a la organización celeste le comentaron a La Opinión, que la situación no es tan grave como se piensa con el delantero griego que es uno de los dos máximos goleadores de Cruz Azul en el torneo Apertura 2024, pero que para tomar precauciones es casi un hecho que Giorgios deberá estar con trabajo diferenciado en los próximos 15 días.

🚨Minuto 21 y Giakoumakis sale por aparente lesión!



Salió caminando, pero muy desafortunado por que compite por ser goleador del torneo.#CruzAzul pic.twitter.com/OG74pMYEX2 — Gerardo González (@gerardoo_gh) October 24, 2024

El reporte médico indicó que Giakoumakis presentó un leve dolor en la región muscular de la parte posterior de su pierna derecha que no lo ha dejado tranquilo en todo la temporada cuando hizo un pique en el minuto 22 del partido contra FC Juárez en donde trató de ganarle el balón al portero Benny Díaz y tuvo que lanzarse un clavado para no chocar con el guardameta.

Justo en ese momento sintió la molestia obligando a que el técnico Martín Anselmi mandara al terreno de juego a Ángel Sepúlveda para que terminara siendo la figura del encuentro con dos goles.

Giakoumakis y el Toro Fernández viendo el gran nivel que trae Sepulveda 🔥



El griego preocupado por la lesión y Toro pensando lo difícil que será ganarle minutos al cuate. La competencia interna en Cruz Azul es brutal 💪🏼#CruzAzul pic.twitter.com/7TyAi3qf1G — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) October 24, 2024

El mayor riesgo

Lo cierto es que si el asunto no es grave con Giakoumakis, el hacerlo jugar contra Pumas pondría en riesgo de que el tirón se convierta en desgarre y se pierda alrededor de 60 días, con lo cual prácticamente quedaría fuera de la liguilla en lo que sería una baja considerable para el equipo celeste en la parte clave del torneo.

Por esa razón en Cruz Azul se toman con calma la situación del griego y más ahora que han recuperado al uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, con lo cual el ataque celeste no quedaría tan desprotegido como en el torneo pasado que dependieron solo de Sepúlveda y de novatos como Mateo Levy, siendo notorio su falta de poder ofensivo del equipo en la final contra el América.

Giorgios Giakoumakis con el rictus de dolor reflejado en el rostro el miércoles pasado vs. FC Juárez, por lo cual no estará este sábado vs. Pumas. Crédito: Eloísa Sánchez | Imago7

Los números del griego

Giorgios Giakoumakis suma hasta el momento 568 minutos en 11 partidos disputados y de los cuales en seis ha jugado como titular, con seis goles hasta el momento que lo tienen colocado como uno de los dos mejores artilleros del cuadro cementero y sublíder de goleo detrás del portugués Joao Paulo Dias del Toluca.

Obviamente el artillero europeo es una pieza clave en el esquema cementero y sin duda el cuerpo técnico de la Máquina Celeste prefiere tenerlo en plenitud en las finales que arriesgarlo en los partidos que les restan en el presente torneo.

