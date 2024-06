Giorgos Giakoumakis pone a temblar a Cruz Azul: salió lesionado en el 1-0 vs. América de Cali

Cuando todo parecía miel sobre hojuelas con el debut del delantero griego Giorgos Giakoumakis en el nuevo diseño de Cruz Azul para el torneo Apertura 2024, de pronto al minuto 68 del duelo donde la Máquina Celeste se impuso 1-0 al América de Cali de Colombia, recibieron la peor noticia con la lesión que obligó al artillero europeo a abandonar el terreno de juego provocando alarma en la organización cementera.

Todavía sin conocer la gravedad de la lesión que obligó la salida de Giorgios Giakoumakis, todo hace suponer que se trata de un esguince de tobillo que obligó la salida de la estrella griega en la oncena cementera y que deberá esperar el resultado de las pruebas médicas para empezar su rehabilitación, pero que al final todo quedó en torcedura de tobillo.

Giakoumakis pisó mal un balón y de inmediato cayó al césped para que las asistencias médicas del Cruz Azul salieran disparados a la cancha para tratar de auxiliar al refuerzo cementero que tuvo su primer contacto oficial con lo que será su nuevo equipo y que buscó contra el América de Cali de Colombia tener un exigente test de cara al inicio del torneo Apertura 2024.

Sin duda que en Cruz Azul no están curados de espanto y después de la fractura que sufrió el uruguayo Gabriel ” Toro” Fernández en el torneo pasado, ahora al ver que su estrella europea cayó al campo de juego, hizo presagiar lo peor, pero al final las cosas no pasaron a mayores y se trató de una torcedura de tobillo que no le impedirá debutar en el torneo de Liga el próximo sábado 6 de julio contra Mazatlán en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

En su debut, el delantero griego pidió su cambio, con ademanes un tanto molesto por la inconveniencia de no tomar más ritmo debido a una jugada involuntaria a unos días de iniciar el campeonato y donde Giorgios quería empezar a compenetrarse con el esquema táctico de la Máquina

El que ocupó su lugar es Bryan Gamboa, y fue al minuto 68, cuando se dio el cambio por parte del cuerpo técnico en el duelo donde la Máquina se impuso a los colombianos con gol de Brian Gutiérrez en un partido donde hubo algunas ausencias como Gonzalo Piovi, Ángel Sepúlveda, entre otros jugadores.

Cruz Azul salió a la cancha con Kevin Mier en la portería, Camilo Cándido, Willer Ditta, Carlos Salcedo, Erik Lira y Rodrigo Huescas en la defensa., los mediocampistas fueron Ignacio Rivero, Andrés Montaño, Amaury García y Alexis Gutiérrez y en punta estuvo el griego Giorgios Giakoumakis.

