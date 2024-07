Giorgios Giakoumakis al estilo “Poseidón” se estrena con doblete en triunfo de Cruz Azul

Sin exagerar y guardando las proporciones, pero como si hubiera sido un pasaje de la mitología griega del dios Poseidón, el flamante refuerzo de Cruz Azul Giorgios Giakoumakis se estrenó en la Liga MX al registrar un doblete en la victoria 3-0 de la Máquina Celeste sobre los Xolos de Tijuana, en donde el artillero europeo recién desempacado del Atlanta United de la MLS, pareció hechizar en un abrir y cerrar de ojos a los seguidores de la escuadra cementera con su gran actuación en el tercer triunfo consecutivo de los cruzazulinos.

Frente a casi 30 mil aficionados, Giakoumakis fue de menos a más en el partido y después de superar sus momentos de ansiedad al principio del juego contra la escuadra fronteriza dirigida por el extécnico de la selección de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, prendió sus motores para despacharse con sus primeros dos goles en la Liga MX que encandilaron a los aficionados del equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi.

Giakoumakis sin duda con su actuación hizo clic con los aficionados y estos lo veneraron al salir del terreno de juego alrededor del minuto 59 cuando ya había hecho el suficiente daño con dos goles de gran manufactura que generaron que el público lo venerara como si fuera Poseidón, el dios de los mares en la mitología griega llegando al Olimpo.

Obviamente que los dos goles de Giorgios fue la cereza en el pastel en otra actuación con autoridad del Cruz Azul que de esta forma se apodera de la cima general en forma absoluta al dar cuenta de la escuadra fronteriza con quienes compartía créditos por las dos victorias de los Xolos sobre Querétaro y las Chivas del Guadalajara.

Ahora la oncena dirigida por Anselmi que hizo varios movimientos en su alineación sumó el tercer triunfo después de haber derrotado en la primera fecha a Mazatlán FC y la goleada sobre Monterrey 4-0 de la fecha pasada que tiene a la Máquina en los cuernos de la luna.

Lo positivo de la victoria celeste es que están demostrando que los refuerzos que trajeron como Jorge Sánchez, Luis Romo y Andrés Montaño se han adaptado de inmediato y han venido apuntalar a un equipo que en el pasado torneo adoleció de relevos con categoría.

Ahora, junto con el griego Giakoumakis se dan el lujo de presumir un arsenal que tiene en la banca a jugadores como el uruguayo Camilo Cándido, Ángel Sepúlveda, Uriel Antuna y a Alexis Gutiérrez que en el pasado torneo fueron fundamentales y ahora Anselmi los deberá rolar para mover a toda su gente.

El partido

Es cierto que los primeros minutos no fueron sencillos y mucho menos después de que el árbitro Ismael Rosario López no les marcó una pena máxima después de revisar la acción en el VAR por falta de Joe Corona sobre Ignacio Rivero que le provocó una herida en la cabeza, pero que no ameritó la pena máxima

No obstante, Cruz Azul fue creciendo hasta que en el minuto 33 Giakoumakis se estrenó en el fútbol de México con un gol de alta manufactura al lanzarse en vistosa palomita dentro del área casi al ras del pasto que transformó en exitoso un centro defectuoso del charrúa Rivero para meterlo pegado a la base del poste de la portería de Xolos sin que el portero Toño Rodríguez pudiera hacer algo.

Ahí cambió todo el panorama y la gente empezó a encandilarse con el griego, pues alzó su puño en el festejo y los aficionados lo llenaron de aplausos, motivándolo a seguir adelante junto con sus compañeros. Después vino el 2-0 anotado por Ignacio Rivero y con eso las cosas empezaron a caminar tranquilas.

Para la segunda mitad, Giakoumakis reafirmó su buena actuación con su segundo gol en el minuto 51 en un remate poderoso en el centro del área a tiro de esquina que dejó sin opciones a los defensas fronterizos y le abrió de par en par el corazón al equipo de Juan Carlos Osorio, provocando que la gente se le entregara al nuevo artillero de los celestes en lo que presagian será una gran temporada con la primera de las páginas de esta historia de un griego en el fútbol de México.

