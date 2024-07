Giorgos Giakoumakis se pierde debut con Cruz Azul por lesión en la primera fecha de la Liga MX

No obstante que en el campamento de Cruz Azul se esperaba que la lesión en el tobillo del delantero griego Giorgos Giakoumakis no fuera tan grave como parecía en un principio, al final de cuentas, después de los estudios que se le practicaron arrojó la mala noticia de que fue un esguince en el tobillo izquierdo que le impedirá debutar este sábado vs. Cañoneros de Mazatlán en la fecha 1 del torneo Apertura 2024.

Giakoumakis pisó un balón en el partido del fin de semana anterior contra el América de Cali que le hizo pedir su cambio de inmediato, saliendo de la cancha del estadio Azul con el rictus de dolor reflejado en el rostro, pero que por salir por su propio pie, se llegó a pensar que solo era una torcedura.

Finalmente resultó con el esguince que requerirá por lo menos seis días más de tratamiento que obviamente le impedirá ser tomado en cuenta por el técnico Martín Anselmi en el once inicial de los celestes contra la escuadra de los Cañoneros.

El delantero griego dio pistas de su lesión desde el momento justo de salir del terreno de juego, indicando que se había doblado completamente el tobillo, pero que no era nada grave. Empero, la resonancia magnética, como ya dijimos líneas arriba arrojó el esguince que requerirá mayor tiempo de inactividad para poder aparecer en el cuadro inicial de los cruzazulinos

Por esa razón, Anselmi tuvo que variar su formación debido a que el refuerzo europeo de los cementeros tendrá que dejar para la segunda fecha su debut oficial en la Liga MX y por esa razón deberá echar mano de Ángel Sepúlveda y de Mateo Levi, para tratar de armar el ataque cementero, tomando en cuenta que tampoco el charrúa Gabriel “Toro” Fernández todavía está listo para ser tomado en cuenta.

Por el lado contrario, la Máquina ya tendrá en sus filas a los argentinos Carlos Rotondi y Lorenzo Faravelli, para ir dibujando el once inicial contra Mazatlán, donde podría aparecer también el otro refuerzo celeste, André Montaño e inclusive los seleccionados nacionales, Carlos Rodríguez y Uriel Antuna que participaron en la Copa América 2024.

Los celestes tienen cifradas esperanzas que Giakoumakis responda a las grandes expectativas que su labor en el Atlanta United hizo llamar la atención de la directiva y cuerpo técnico del Cruz Azul para pagar su alto precio que osciló entre los 10 a 12 millones de dólares (entre $180 a $215 millones de pesos).

El griego Giorgios Giakoumakis se lleva las manos al rostro por el dolor del esguince de tobillo que le impedirá debutar este fin de semana vs. Mazatlán en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Crédito: Diego Padilla | Imago7

