El “Toto” Berizzo alivia al León y amenaza al América en el play in

Con 12 puntos conquistados de los últimos 24 disputados gracias a tres victorias y el mismo número de empates, el técnico argentino Eduardo Berizzo ha aliviado al León y ahora presiona al América en la lucha por un boleto del play in gracias a la goleada de este sábado sobre el Querétaro 4-0.

Sin duda el enfermo se ha aliviado y se encamina en convertirse en un cuadro complicado para cualquiera, tratando de convertir el mítico estadio Nou Camp en la casa del dolor ajeno y donde a los rivales les costará uno y la mitad de otro en busca de una victoria.

Desde la llegada de Berizzo al Bajío han derrotado al Atlético San Luis, FC Juárez y Querétaro, así como empatado con el América, Tigres y Atlas, perdiendo solo ante Cruz Azul y Chivas, que le han permitido alzar la mano y demostrar que no todo estaba perdido en la campaña.

Para muestra un botón, el duelo contra los Gallos Blancos, a los cuales superó con mayor atingencia en las jugadas claves en unos 90 minutos entretenidos y que hicieron que los aficionados pudieran sentirse representados por primera ocasión en la temporada con los colores de su escuadra.

Ahora con los tres puntos el León se colocó a solo dos puntos del América al llegar a 16 unidades por 18 de las Águilas a quienes les resta enfrentar este domingo a los Rayados de Monterrey en un duelo de pronóstico reservado, pero donde la oncena dirigida por el brasileño André Jardine debe imponer sus condiciones

El partido

Desde que silbó el inicio de las hostilidades, el León tenía en mente de no dejar pasar la oportunidad de este duelo de local para sumar tres puntos importantes y poderse ilusionar con la fase final no obstante la fase de comodines con el famoso play in.

Para eso se lanzó con todo contra el último lugar de la tabla, como está convertida la escuadra dirigida por el argentino Mauro Gerck y que parece no tener alivio en el resto de la campaña. Eso lo entendió muy bien el cuadro esmeralda para imponer sus condiciones.

Así el equipo dirigido por Berizzo mostró mayor control del juego con un alto porcentaje de posesión de la pelota hasta que empezaron a facturar a su favor el marcador y terminaron imponiéndose con goles de Ángel Estrada, el argentino Luciano Cabral, el uruguayo Diego Hernández y el primero en el torneo del cinco veces mundialista Andrés Guardado.

El León empezó a tomar distancia en el minuto 34 cuando Ángel Estrada remató un tiro de esquina en el centro del área que pareció que el portero Guillermo Allison pudo hacer algo más, pero al final el esférico terminó yéndose a las redes.

Después de eso, Querétaro emparejó el ritmo de juego y no fue hasta el minuto 70 cuando Luciano Cabral después de hacerle la faena con un regate a un defensa disparó de derecha y de nueva cuenta el portero Allison cometió una falla imperdonable al rechazar el balón, pero terminando por incrustarlo a las redes de su portería.

Seis minutos después Allison sumó otra pifia a su noche de los mil diablos al aceptar el tercer gol con tiro lejano del uruguayo Diego Hernández que lo clareó y lo hizo ver mal tratando de sacar el esférico antes de que se metiera a su meta.

Finalmente Guardado con otro tiro libre volvió a clarear a Allison para firmar un 4-0 contundente en una noche para olvidar del portero Guillermo Allison, que tuvo mucho que ver en los cuatro goles y que no ayudaron en nada a su escuadra.

