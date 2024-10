“No me siento ni cerca de Lionel Messi”: Franco Colapinto reacciona a la comparaciones 

Después de más 20 años de espera, la bandera de Argentina vuelve a estar ondeando en la Fórmula 1. La llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría del automovilismo ha generado mucho revuelo. El piloto sudamericano ha sido comparado con Lionel Messi.

Franco Colapinto solo tiene 21 años. El margen de mejora de la carrera del argentino es bastante amplio. El sudamericano ya ha conseguido algunos puntos a bordo de su Williams. Colapinto es comparado con Lionel Messi, una comparación que no le agrada del todo.

“No, no me siento ni cerca de Lionel Messi. Él está en otro nivel y realmente no puedo creer cuando la gente me compara con Leo, yo me quedo como: ¿Qué te pasa? Realmente no me siento a su nivel, es como el mejor del mundo, ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”, dijo el piloto en declaraciones recopiladas por Marca.

Esta gran responsabilidad y enorme comparación, Franco Colapinto la entiende. El piloto argentino está consciente que esto es parte de la larga espera que pasó Argentina para que tuviera otro representante en la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Es que yo llevo poco tiempo en la Fórmula 1 y sé que el entusiasmo es muy grande. Muchos argentinos se subieron, me están siguiendo y me están animando. Eso es muy agradable de ver, pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a eso”, agregó.

Desde el año 2001, Argentina no se preocupaba los fines de semana para alentar a un piloto nacido en sus tierras. Hace más de 20 años, el último fue Gastón Mazzacane. Colapinto comienza a tejer su historia dentro del Williams Racing.

Cómo le ha ido a Franco Colapinto

En esta temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto ha podido rasgar algunos puntos en las carreras. El piloto argentino está en el puesto 18 de la tabla de pilotos con 5 puntos en el campeonato mundial. No se sabe si Colapinto temen un asiento asegurado para la próxima temporada, pero mientras, los espectadores disfrutan del “Messi de la F1”.

