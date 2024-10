“Checo” Pérez destaca el apoyo de la afición en el Gran Premio de México

Nada como correr en casa. Esa es la sensación que le queda a Sergio “Checo” Pérez en el comienzo de este fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en donde el piloto de la escudería Red Bull estará recibiendo el cariño de parte de la afición mexicana que siempre lo alienta.

En una entrevista con FOX Sports México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, el tapatío habló de lo que significa tener una nueva oportunidad de presentarse delante de la fiel fanaticada mexicana que siempre lo hace sentir en casa.

“Nunca te acostumbras y se te olvida. Cuando corres por todo el mundo, obviamente no tienes el mismo apoyo en casa del que tienes en China o en otras carreras, entonces cuando llegas aquí (México) te das cuenta de todo el cariño que tienes con la gente y que la gente valora lo que hago”, aseguró.

View this post on Instagram A post shared by FOX Sports MX (@foxsportsmx) Sergio “Checo” Pérez ha sido uno de los pilotos más solicitados por los medios de comunicación este viernes en el marco del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

El piloto del equipo de la bebida energética que no pasa por el mejor momento de su carrera reconoce que en todo momento se ha sentido querido por su afición y que le genera mucho placer poder compartir un momento como este con su familia.

“Siempre ha sido un apoyo increíble y nunca me he acostumbrado a ello. No lo veo como algo normal y algo que me da mucho gusto es poder compartir este momento con mis hijos”, agregó el nacido en Guadalajara que ha disputado más de 250 Grandes Premios a lo largo de su carrera en la F1.

El tapatío quien ha tenido la oportunidad de participar en nueve ocasiones en la prueba de México en la máxima categoría del automovilismo mundial también habló sobre la relación de sus hijos con su carrera deportiva, especialmente con Sergio Pérez Jr., el más grande de sus cuatro descendientes.

El piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull junto al alemán Nico Hülkenberg de Haas y el francés Pierre Gasly de Alpine hablan durante una rueda de prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. Crédito: José Méndez | EFE

“Obviamente él quiere que gane todas las carreras y si no gano me pregunta por qué no gano o por qué me está yendo mal y al final siempre se lo comparto, porque para mí es muy importante que aprenda que no siempre se gana o no siempre te va a ir como uno espera”, aseguró.

Buena relación con Max Verstappen

Sergio “Checo” Pérez también fue consultado por la relación que mantiene con el neerlandés Max Verstappen en Red Bull, de la que se generado muchas opiniones sobre la posibilidad de que tenga muchos altos y bajos, algo que el mexicano descartó de plano.

“Tenemos una buena relación y los dos al final somos más parecidos de lo que pensamos. Max es alguien que debajo del coche es muy relajado, siempre quiere ganar pero también tiene una vida fuera del deporte y en ese aspecto somos muy parecidos”, señaló.

“Es un reto increíble tener a Max como compañero de equipo, es un gran piloto, muy completo y está muy acostumbrado a todo lo que implica el equipo Red Bull”, cerro el piloto mexicano.

Sigue leyendo:

– Conoce todos los detalles alusivos a México en el casco que “Checo” Pérez usará este fin de semana

– ¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de 2024?

– “Checo” Pérez y Verstappen presentaron la nueva camiseta del equipo brasileño de fútbol, Bragantino