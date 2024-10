‘Checo’ Pérez presenta el casco con una máscara de luchador que usará en el GP de México

Como ya es tradición, días antes del Gran Premio de México Checo Pérez presentó el casco con diseño especial que usará en la carrera de su país, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca.

En conferencia de prensa el piloto tapatío mostró el casco con el que competirá el domingo, el cual este año está inspirado en la lucha libre, en un claro homenaje a una de las principales atracciones deportivas mexicanas.

El aditamento muestra una máscara de luchador impresa en la parte superior, mientras que en la zona trasera tiene un diseño que simula la parte del amarre con el que se asegura que la careta permanezca en su lugar. Además de los logos de patrocinadores por toda la superficie, en la parte frontal también se aprecia el diseño de la misma máscara, aunque solo se perciben la nariz y la boca; sobre esta última parte se lee la palabra Jalisco, el lugar de origen del piloto.

Sobre lo que espera de la carrera, el también llamado “Ministro Mexicano de Defensa”, dijo que será una carrera diferente a las del resto del Mundial, ya que se disputa a 2,240 metros sobre el nivel del mar y en esas condiciones “todo puede pasar”.

“Puede ser un Gran Premio muy diferente a lo que ha sido toda la temporada. Aquí todo puede suceder. La altitud juega un papel importante”, aseguró en la rueda de prensa.

También dijo que ningún piloto recibe tanto apoyo de su gente a lo largo de la temporada como él en el Gran Premio de México que, según dijo, sus rivales disfrutan mucho por la calidez de los aficionados y por qué él les organiza “tours” para que conozcan su país.

“La entrega de los mexicanos es increíble, muchos pilotos ya conocen otros lugares de México, a veces les organizo vacaciones para que conozcan mi país”, acotó.

Pérez, quien ha venido de más a menos en la temporada y que actualmente ocupa el octavo puesto en el campeonato de pilotos, habló sobre su situación y se mostró optimista.

“Ha sido un año difícil que arrancó bien con cuatro podios, pero después todo empezó a ir mal. Llegaron los fines de semana y cada vez hubo un problema diferente, pero confiamos en resolver los problemas y empezar a ser competitivos”, dijo.

“Tengo confianza en que las cosas saldrán mejor a partir del domingo. Todo está abierto y podemos luchar por el campeonato de equipos”, complementó.

Finalmente, sobre los rumores que lo colocan fuera de la escudería Red Bull Racing al terminar el año, el mexicano fue claro y recordó que acaba de renovar su contrato.

“Estoy en el mejor equipo del mundo, que me acaba de renovar por dos años, y no me voy a ir”, concluyó.

Sigue leyendo:

· ¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de 2024?

· “Checo” Pérez y Verstappen presentaron la nueva camiseta del Bragantino

· Checo Pérez tiene “una carrera complicada” y queda séptimo en el GP de Estados Unidos