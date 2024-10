J. D. Vance propone negociar con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

El senador J. D. Vance y candidato a vicepresidencia en fórmula con Donald Trump, se negó a llamar al presidente ruso Vladimir Putin como un “enemigo”, mientras abrió la posibilidad de negociar con Rusia el fin de la guerra con Ucrania.

Esta no es la primera vez que Vance habla de forma polémica sobre este tema. Apenas en julio pasado, una frase del senador republicano sobre Ucrania se ha viralizó y según analistas, era vista como una advertencia preocupante sobre el futuro de la ayuda estadounidense.

“Realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra”, afirmó Vance en una entrevista tras el inicio de la agresión de Rusia en 2022.

Sin embargo, este domingo, J. D. Vance insistió que Estados Unidos tiene que ser inteligente en materia diplomática y dejó abierta la posibilidad de negociar con Vladimir Putin.

“El hecho de que no nos guste alguien no significa que no podamos entablar conversaciones con él de vez en cuando”, dijo.

En entrevista con NBC News, al ser cuestionado sobre si Vance ve a Putin como un aliado o un enemigo, no rehuyó a la idea de negociar.

“Creo que es importante que, si queremos poner fin a la guerra en Ucrania, en cierto modo, tengamos que entablar algún tipo de negociación entre Ucrania, Rusia y nuestros aliados de la OTAN en Europa”, añadió el senador. “Y eso es simplemente una parte necesaria”.

Uno de los puntos más destacados es la retórica de J.D. Vance ha sido su oposición al apoyo financiero y militar a Ucrania, cuestionando de forma recurrente el envío de recursos estadounidenses a un conflicto que considera ajeno a los intereses nacionales directos.

Incluso, en abril de 2024, Vance se opuso a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un paquete de ayuda militar de $61,000 millones de dólares para Ucrania. Esta legislación había estado estancada durante meses debido a la oposición de un grupo de legisladores republicanos.

Cabe mencionar que hace apenas una semana, el mismo Donald Trump generó polémica al culpar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de ayudar a iniciar la guerra con Rusia, un comentario que, según analistas, sugiere aún más que Trump probablemente cambiará radicalmente la política estadunidense hacia Ucrania si gana las elecciones del 5 de noviembre.

El expresidente republicano ha criticado con frecuencia a Zelenski durante la campaña electoral, llamándole en repetidas ocasiones “el mayor vendedor de la Tierra” por haber solicitado y recibido miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense desde que estalló la guerra en 2022.

