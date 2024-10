Caucus Hispano y organizaciones critican ataques racistas y “peligrosos” contra latinos en mitin de Trump

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Nanette Barragán (California), y cinco de las más importantes organizaciones promotoras de la participación electoral de latinos a nivel nacional criticaron los ataques contra esta población en el mitin del expresidente Donald Trump en el Madison Square Garden, en Nueva York.

“La retórica vergonzosa que desplegaron Donald Trump y sus aliados en el Madison Square Garden, donde se vilipendió abiertamente a puertorriqueños, inmigrantes y líderes demócratas, no solo es divisiva sino también peligrosa”, advirtió Barragán. “Referirse a Puerto Rico como ‘una isla flotante de basura’ en una ciudad que alberga la comunidad puertorriqueña más grande del continente es un ataque directo a innumerables estadounidenses trabajadores”.

La representante de California lamentó el uso de lenguaje ofensivo contra migrantes, el cual demerita la dignidad de estas personas y reduce sus “invaluables contribuciones”, aunado a que puede provocar otros ataques.

“Este tipo de lenguaje envalentona los prejuicios, alienta la violencia y socava los valores de unidad y respeto sobre los que se basa nuestro país. Es profundamente preocupante ver a los líderes republicanos celebrar esta retórica en lugar de promover la unidad y la verdad”, insistió.

En el mitin del expresidente Trump, el republicano habló nuevamente de sus deportaciones masivas, pero otros oradores y colaboradores cercanos de su campaña hicieron comentarios que preocupan por su estructura xenofóbica, como el caso de Stephen Miller, quien lanzó: “Estados Unidos para los estadounidenses”.

Dos de los comentarios del discurso del comediante Tony Hinchcliffe, del podcast “Kill Tony”, incluso se volvieron virales, como aquel sobre que a los latinos “les encanta hacer bebés”, pero también que Puerto Rico es “una isla de basura flotante”.

“Los puertorriqueños han hecho contribuciones invaluables a este país, sirviendo en nuestras fuerzas armadas, liderando en el gobierno y sobresaliendo en los deportes, las artes y las ciencias”, dijo Barragán. “Desde distinguidos servidores públicos que ocupan puestos en la Corte Suprema hasta reconocidos atletas y artistas que han inspirado a millones, la comunidad puertorriqueña continúa dando forma y elevando a Estados Unidos”.

Amenaza “directa y grave” hacia latinos

Cinco de las más grandes organizaciones civiles en defensa de los inmigrantes y promotores del voto latino advirtieron sobre el peligro de los mensajes de aliados republicanos expresados en el Madison el domingo en la tarde.

“Trump y los republicanos nos están recordando su animosidad hacia todos y cada uno de los latinos”, dijo María Teresa Kumar, cofundadora y presidenta de Voto Latino. “A pocos días de las elecciones, están redoblando abierta y orgullosamente sus verdaderas intenciones de convertir a los latinos en el ‘enemigo interno’ si recuperan la Casa Blanca”.

Kumar consideró que la plataforma republicana es “xenófoba” y con un particular “odio hacia las familias latinas”, algo en lo que coincidió Janet Murguia, presidenta de UnidosUS Action Fund.

“Como ya hemos aprendido, las elecciones tienen consecuencias nefastas y este tipo de lenguaje indica un profundo desprecio por una parte significativa del electorado estadounidense”, expuso. “Nuestra comunidad merece un liderazgo que valore nuestras contribuciones, no uno que nos trate con falta de respeto”.

Para Sindy M. Benavides, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund, las expresiones contra latinos era un “punto de quiebre”, para que estos votantes decidan su participación en las elecciones.

“Trump y sus seguidores ya no lo ocultan: no quieren a los latinos en este país, no los respetan y no los ven como seres humanos”, advirtió. “Escuchar comentarios antilatinos y antipuertorriqueños en el mitin de Trump pocos días antes de las elecciones significa que no nos respeta como votantes; la falta de respeto será mucho peor si gana”.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, destacó que a los votantes les interesa saber sobre la situación en el país, no escuchar retórica contra ciertos grupos étnicos.

“Como la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, a los votantes latinos no nos interesa escuchar qué nacionalidades, grupos étnicos o raciales los republicanos considera que son basura o seres humanos inferiores”, dijo. “Todo el evento refleja un nivel de vitriolo y racismo que todos esperábamos haber dejado atrás durante el siglo pasado, solo para verlo volver a aparecer durante esta campaña”.

