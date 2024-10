“Checo” Pérez tras fracaso en México: “Ha sido mi peor Gran Premio”

Sergio “Checo” Pérez no pudo ocultar la frustración que le dejó su actuación en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el que finalizó en el puesto 17 cerrando un fin de semana para el olvido tanto para el mexicano como para la escudería Red Bull que sigue cediendo terreno entre los constructores.

“Ha sido un fin de semana complicado, digamos que mi peor Gran Premio”, se sinceró el de Guadalajara que desde el viernes estuvo presentando inconvenientes con el RB20 que le afectaron en su desempeño tanto en las prácticas libres, en la clasificación y finalmente el domingo en la carrera.

El piloto mexicano también recordó que la prueba en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca se le ha venido resistiendo y se ha convertido en un reto difícil de superar a lo largo de su carrera en las 10 presentaciones que ha tenido en el Gran Premio de México.

El piloto de la escudería Red Bull. Sergio “Checo” Pérez llegaba con altas expectativas al Gran Premio de México al poder correr en casa. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

“El año pasado choqué llegando primero. Siempre lo he dicho, mi sueño es poder ganar el Gran Premio de México y lo voy a volver a intentar el próximo año”, apuntó el piloto que agradeció el cariño de la afición. “Me voy con mucha energía después de todo el apoyo. No me voy a rendir por ellos”, agregó.

Sergio “Checo” Pérez no sólo se quedó con las ganas de conseguir un buen resultado delante de su afición que en todo momento le mostró su apoyo, sino que también prolongó el mal momento que está viviendo en la temporada 2024 de la F1 quedando una vez más fuera de los puntos.

Incidente con Liam Lawson, determinante

A pesar de que prácticamente durante todo el fin de semana Sergio “Checo” Pérez estuvo remando contra corriente, el mexicano señaló que el domingo parecía que podía encaminar todo de nuevo hasta el momento del incidente que protagonizó con Liam Lawson que terminó de sentenciar su desempeño.

Los aficionados mexicano presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez mostrando su apoyo al piloto de casa, Sergio “Checo” Pérez, de la escudería Red Bull. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

“Hice una gran arrancada, llegamos al décimo lugar (salió de decimoctavo), aún con la penalización de haberme parado mal en la arrancada. Veníamos bien y teníamos todo para salir adelante, pero vino el incidente con Liam Lawson y nos perjudicó bastante”, apuntó el mexicano.

“Fue innecesario, estaba fuera de la pista, había hecho la maniobra en la curva cuatro y en la curva cinco se queda y cruza la curva por fuera y llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera y la suya”, explicó “Checo” Pérez sobre el percance que tuvo con el piloto de RB, equipo filial de Red Bull.

Después de este trago amargo que se convirtió el Gran Premio de México Sergio “Checo” Pérez se mantiene en el octavo puesto de la clasificación de pilotos en la temporada siendo cada vez más desplazado por el resto. Su próximo reto será el Gran Premio de Brasil este fin de semana en Sao Paulo.

Sigue leyendo:

– Christian Horner, director de Red Bull, señala a Sergio “Checo” Pérez en medio del desastre que fue el Gran Premio de México

– En Red Bull consideran como una decepción que Sergio “Checo” Pérez haya clasificado mal en el Gran Premio de México

– Pato O’Ward quedó satisfecho con su actuación al mando de un McLaren en la primera práctica libre del Gran Premio de México