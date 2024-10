Pato O’Ward satisfecho con su actuación en la primera práctica libre del GP de México

El mexicano Pato O’Ward tuvo una buena actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de México este viernes a bordo del McLaren de Lando Norris quien no participó en la sesión en la que el también mexicano Sergio “Checo” Pérez se quedó con el décimo mejor tiempo.

El piloto de Nascar, quien estuvo invitado por la escudería británica McLaren con la que corre en el campeonato estadounidense de automovilismo, terminó apenas a tres décimas de los primeros 10 puestos de la sesión que fue dominada por el británico de Mercedes, George Russell (1:17.998).

“Siento que pude ayudar al equipo. Me han dicho que he estado bien, que están contentos y listos para un fin de semana que no parece que vaya a estar fácil. Se ve que habrán otros autos bastante fuertes”, aseguró el mexicano después de la sesión en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1) Así quedaron los tiempos de la primera tanda de las prácticas libres de este viernes de cara al Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Pato O’Ward, quien fue invitado por McLaren a participar en las prácticas libres del Gran Premio de México después de completar su actuación esta temporada en la IndyCar Series de la Nascar con el equipo Arrow McLaren, fue el segundo mejor novato (de los cinco) que estuvieron sobre la pista.

El mexicano, quien se vio afectado por el incidente que protagonizaron Alex Albon y Oliver Bearman que provocó la bandera roja que redujo el tiempo sobre la pista, le restó importancia a ese infortunio y se quedó satisfecho con su desempeño ante la fanaticada mexicana que lo ovacionó tras su actuación.

“No fueron frustrantes las banderas rojas, esas son cosas que pasan. Estoy contento de estar rodando y sentir un poco lo que era el auto. Tal vez no en condiciones óptimas para meter una vuelta, pero me voy contento. ¿De México? El mejor país del mundo”, apuntó el piloto.

El mexicano Pato O’Ward, al mando del McLaren de Lando Norris, durante su actuación de este viernes en la primera tanda de los entrenamientos libres de cara al Gran Premio de México. Crédito: Moises Castillo | AP

“Checo” Pérez sin suerte

El piloto de la escudería Red Bull no tuvo el desempeño esperado en las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de México al lograr el décimo y el noveno puesto en las sesiones de este viernes, respectivamente.

El tapatío sigue sin poder estar completamente cómodo encima del RB20 y su actuación este viernes en las primeras prácticas libres dejan claro que tendrá mucho trabajo de cara al fin de semana que podría lucir cuesta arriba para Red Bull que tuvo a Max Verstappen con una actuación también discreta.

El tricampeón mundial de la F1 logró el cuarto mejor tiempo de la primera sesión y en la segunda apenas dio cuatro vueltas al trazado de Ciudad de México donde este sábado se estará llevando a cabo la clasificación donde Ferrari y McLaren esperan dar la pelea.

Sigue leyendo:

– Sergio “Checo” Pérez destaca el apoyo que recibe de la afición en el Gran Premio de México

– Conoce todos los detalles alusivos a México en el casco que “Checo” Pérez usará este fin de semana

– ¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de 2024?