“Dibu” Martínez gana el Trofeo Yashin y repite como el Mejor Portero del Mundo

Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa y la selección de Argentina fue galardonado por segunda ocasión consecutiva en la gala del Balón de Oro en su edición 2024 con el premio Lev Yashin, que reconoce al Mejor Portero del Mundo.

Luego de conquistar el reconocimiento el año pasado debido a su gran actuación en la Copa del Mundo de Qatar, este año le bastó con brillar en la Copa América 2024, siendo una pieza fundamental para que su equipo ganara el título continental en Estados Unidos.

“Es un honor volver a estar aquí. Yo no me veo como el mejor, hay muchos jugadores increíbles. Para mí es más importante ganar títulos colectivos. Confío en lo que me dicen mis entrenadores”, dijo el arquero de 32 años al subir al estrado en la ceremonia.

El portero argentino derrotó en la categoría a otros titanes bajo los tres palos, como Unai Simon, Andriy Lunin, Gianluigi Donnarumma y Mike Maignan.

Con esto, el campeón del mundo entró nuevamente a los libros de historia como el primer guardameta en ganar este reconocimiento dos veces desde su creación en el 2019.

En años anteriores esta distinción la han obtenido Alisson Becker en el 2019, en el 2020 no se entregó por la pandemia del covid 19, en el 2021 lo ganó Gianluigi Donnarumma, en el 2022 fue Thibaut Courtois y, finalmente, en los últimos dos años ha sido para Martínez.

El Trofeo Yashin, al igual que el Balón de Oro, lo deciden los votos de 100 periodistas de distintos países.

Sigue leyendo:

· El “Dibu” Martínez con otro de sus polémicos festejos

· Ponen a Dibu Martínez como el mejor portero del mundo tras actuación contra Fulham

· “Dibu” Martínez pide perdón como consecuencia de la sanción impuesta por FIFA