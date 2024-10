Dodgers gana, se pone 3-0 y tiene la Serie Mundial en la bolsa

NUEVA YORK – En la Serie Mundial de 1988, Kirk Gibson bateó un memorable jonrón en el primer partido contra los poderosos Athletics de Oakland, quienes nunca se repusieron de ese batazo. La historia se está repitiendo en 2024 contra los Yankees de Nueva York.

Freddie Freeman, quien sacudió a los Yankees con su grand slam ganador en el primer partido muy similar al de Gibson, pegó jonrón de dos carreras en el inicio del juego 3 y el pitcher Walker Buehler siguió con su maestría en partidos de Serie Mundial, para guiar un triunfo de los Dodgers de Los Ángeles por 4-2 la noche del lunes en Nueva York, colocándose a solo una victoria del título.

Los Dodgers podrían celebrar el octavo campeonato de Serie Mundial de su larga y rica historia este mismo martes en el juego 4 en Yankee Stadium.

Se esperaba que la Serie Mundial, la primera entre Dodgers y Yankees desde 1981, resultara un duelo de poder a poder entre los dos mejores equipos de la temporada regular; un festival de juegos pirotécnicos por la cantidad de estrellas en ambas alineaciones. Pero luego de tres partidos solo ha habido un equipo que está ejecutando a nivel de campeonato.

Solo un equipo se ha levantado de un 0-3 en la historia de la Serie Mundial: los Boston Red Sox de 2004 justamente en contra de los Yankees, un episodio también conocido como el fin de la maldición de Babe Ruth. Si Nueva York no puede emular a Boston, su sequía de títulos se extendería a 16 años, mientras que Los Ángeles obtendría su segunda corona en cinco años.

Los jugadores de los Dodgers celebran su victoria del lunes en Yankee Stadium para ponerse muy cerca de la gloria del campeonato. Crédito: Frank Franklin II | AP

Yankees lucen noqueados desde el grand slam de Freeman

Acudiendo a su incomparable historia de logros, los Yankees contaron con Derek Jeter para el lanzamiento ceremonial de la primera bola. El capitán es parte de las transmisiones de televisión con Fox Sports y su presencia hizo que la fanaticada corerara su nombre como en aquellos años de gloria.

Pero los Yankees se vieron apagados por segundo juego en fila, como si aquel jonrón con las bases llenas de Freeman en la décima entrada del primer partido los hubiera noqueado. Su capitán, Aaron Judge, se fue de 3-0 y ahora tiene en la serie un hit en 1 hit en 12 turnos al bate con 7 ponches.

Nueva York solo había anotado 5 carreras en 27 entradas de la serie hasta que Alex Verdugo dio jonrón de dos anotaciones con dos outs en la novena.

Shohei Ohtani saluda a su manager Dave Roberts durante la introducción de jugadores para el juego 3 de la Serie Mundial. El japonés inició a pesar de una lesión sufrida en el juego previo. Crédito: Seth Wenig | AP

También antes del juego y como respuesta al show de Ice Cube, quien actuó antes del juego 2 en Los Ángeles rindiendo tributo a Fernando Valenzuela, los Yankees presentaron a Fat Joe. El rapero trató de encender al público en Yankee Stadium.

Freddie Freeman silencia a Yankee Stadium con otro jonrón

Pero los Dodgers rápidamente dieron el primer palo. Freedie Freeman, el héroe del juego 1 y que también jonroneó en el juego 2, se voló la barda del jardín derecho en cuenta de 1 y 2 contra el abridor Clarke Schmidt. Freeman se llevó por delante a Shohei Ohtani, quien había recibido base por bolas para el 2-0 tempranero.

Fue el tercer cuadrangular de Freeman en la serie y su quinto en Clásicos de Otoño (bateó dos con Atlanta).

Freddie Freeman batea un jonrón de dos carreras en el primer inning para darle ventaja a los Dodgers en el tercer juego de la Serie Mundial contra los Yankees en Nueva York. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Los Dodgers aumentaron su ventaja a 3-0 en la tercera entrada. Tommy Edman recibió base por bolas, avanzó a segunda en rola de out de Ohtani y anotó en un elevado de Mookie Betts que cayó de hit por delante de Juan Soto en el jardín derecho.

El abridor Schmidt fue relevado en ese mismo episodio al llenar las bases con pasaporte a Max Muncy. Will Smith tenía la oportunidad de hacer daño, pero fue dominado en rola al pitcher Mark Leiter Jr.

Dodgers dejan escapar oportunidad de oro

Pero en el cuarto inning los Dodgers pusieron a corredores en las esquinas sin out. El manager Roberts ordenó un toque suicida que no funcionó porque Gavin Lux fue puesto out en home en polémica jugada que fue desafiada por Los Ángeles. Y entonces fue turno para Ohtani.

Aaron Boone, piloto de Nueva York, repitió la operación del primer partido y trajo al zurdo cubano Néstor Cortés para enfrentar al japonés. Y Ohtani volvió a ser dominado, esta vez con ponche. Luego Betts dio línea de out al izquierdo y los fans en El Bronx respiraron.

El buen béisbol de los Dodgers en esta postemporada se vio de nuevo en la sexta entrada al fabricar la carrera del 4-0. Gavin Lux se embasó por golpe luego de un out, se robó segunda y anotó en sencillo de Enrique Hernández.

Walker Buehler lanza durante el tercer juego de la Serie Mundial. El pitcher abridor tuvo una destacada actuación. Crédito: Ashley Landis | AP

La defensa de Los Ángeles respalda a Walker Buehler

Walker Buehler inició en la loma por los Dodgers su tercer juego de Serie Mundial, instancia donde apenas había recibido una carrera en 13 innings. Navegó tranquilo por 4 innings y un tercio, con 5 ponches. Pero en la cuarta le conectaron sólido. Salió ileso porque Giancarlo Stanton, quien había bateado doble para el primer hit de Nueva York, fue puesto out en home por el tremendo tiro del jardinero izquierdo Teoscar Hernández luego de un sencillo de Anthony Volpe.

Buehler salió tras 5 entradas sin carrera, 2 hits, 2 bases y 5 ponches. Realizó 76 lanzamientos. El derecho de 30 años, que tampoco recibió carrera en su actuación previa contra los Mets en la Serie de Campeonato (4 innings), ahora tiene 18 entradas lanzadas en Serie Mundial en su carrera con solo 7 hits y 1 anotación permitida.

Brusdal Graterol (2/3) y Alex Vesia (1/3) se encargaron de la sexta entrada, con dos corredores dejados en base. Daniel Hudson (2/3) siguió en la séptima, con Anthony Banda (1/3) ponchando a Gleyber Torres con otros dos corredores a bordo. Daniel Hudson lanzo la octava y Michael Kopech obtuvo los últimos tres outs con un susto por el cuadrangular del mexicoamericano Verdugo con Anthony Rizzo a bordo.

El juego 4 está programado para este martes (8:08 pm). El derecho dominicano Luis Gil es el pitcher probable por Nueva York. El abridor de Los Ángeles está por determinarse, pero lo que sí es seguro es que las botellas de champaña estarán a la mano en caso de que haya barrida angelina y celebración.

Noticia en desarrollo.