Trump recurre a estrategia de generar dudas sobre los resultados antes de las elecciones

Durante la campaña electoral, Donald Trump evitó comprometerse explícitamente a reconocer los resultados de la elección presidencial y condicionó que “Si todo se lleva a cabo de manera honesta, aceptaré con gusto los resultados”.

Sin embargo, conforme se acerca el 5 de noviembre, Trump ha dejado entrever cada vez más que si pierde, será por trampa, lo que significaría que no está en sus planes aceptar un resultado que no sea la victoria.

“Harán trampas. Lo único que quieren es hacer trampas”, dijo Trump sobre los demócratas durante un mitin celebrado este mes en Juneau, Wisconsin. “Es la única forma en que van a ganar. Y no podemos permitir que eso suceda, y no podemos permitir que vuelva a suceder. No vamos a tener un país”.

Trump acusa a Kamala Harris de haber destruido al país y le dice: “¡Estás despedida!” https://t.co/ig1PKe8nqf — La Opinión (@LaOpinionLA) October 28, 2024

La semana pasada, en un mitin en Greenville, Carolina del Norte, siguió hablando y miró a la multitud que estaba frente al presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, y preguntó: “Lo están intentando, pero no van a salirse con la suya, ¿verdad?”.

Y en un mitin en Prairie du Chien, Wisconsin, en septiembre, Trump afirmó que ganaría a pesar de haber hecho trampa y luego procesaría a los involucrados en el presunto fraude electoral.

“Cuando ganemos, procesaremos a quienes hayan hecho trampa en estas elecciones”, dijo Trump, refiriéndose a las elecciones de 2020. “Vamos a procesar a la gente, para que al menos sepan que eso va a pasar”.

Trump lleva mucho tiempo afirmando que es el legítimo ganador de las elecciones de 2020, y las falsas acusaciones de intromisión demócrata han sido un elemento central de su campaña en este ciclo electoral.

La negativa de Trump a aceptar el resultado en 2020 le valió dos imputaciones en Georgia y en Washington DC por intentar revertir su derrota y acabó derivando en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Cuatro años después su argumentación no ha cambiado: “Todo lo que quiero es una elección justa”, dijo recientemente a la prensa, alegando que los demócratas hacen trampa y dejando claro que si el sistema no es honesto “hay que luchar por los derechos del país”.

Pero al plantear dudas preventivas sobre los resultados, Trump está preparando el terreno para posiblemente impugnarlos y volver a sumir al sistema electoral en el caos.

De acuerdo a un reciente análisis presentado por NBC News, Trump mencionó la probabilidad de que los demócratas hagan trampa en las elecciones de noviembre en 14 de sus últimos 20 mítines.

En comparación, durante el verano, Trump se refirió a los demócratas que intentan hacer trampa en la contienda de 2024 solo cinco veces en 20 discursos de campaña.

Incluso, los demócratas ya se están preparando para que Trump declare una victoria prematura la noche de las elecciones o impugne legalmente los resultados si pierde.

