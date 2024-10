Aseguran que Wendy Guevara, Nicola Porcella y Agustín Fernández ya no viven juntos

La relación entre Wendy Guevara, Nicola Porcella y Agustín Fernández no está viviendo su mejor momento luego de que se filtrara un audio del presentador peruano hablando mal de sus compañeros de casa, pero no solo por ello sino que también porque la relación de Wendy con Agustín estaría lejos de ser buena.

De acuerdo a la revista TVNotas, que fue el medio que dio a conocer la noticia, Nicola ya se habría salido de la casa y Wendy lo secundó, luego de que Agustín presumiblemente se negara a dejar el inmueble tras su polémica salida de ‘La Casa de los Famosos México’ y todo lo que dijo ahí dentro de sus hoy excompañeros de casa.

“Quieren ocultar que están peleados porque en el fondo se quieren mucho. Sin embargo, lo sucedido hizo que Nicola decidiera dejar la casa para tener su propio espacio. Él se los había comentado, pero con esto ya no lo dudó”, declaró un informante.

La información anterior fue compartida por una fuente cercana a los tres, quien reconoció que la gran relación que en algún momento tuvieron hoy está en crisis y todo por la relación de amistad que el argentino mantiene con Adrián Marcelo.

“Hace unas semanas se enteraron de que seguía en contacto a escondidas con Adrián Marcelo. quien también ha atacado a Nicola. Es una traición de su parte. Además, Agustín no aporta igual que ellos en la casa. La semana pasada él mismo salió en un video diciendo que no pagaba renta, pero sí el súper y otros gastos. Que incluso luego gastaba más en eso que si pagara la renta”, continuó la informante.

Hasta el momento se desconoce en qué terminará la relación, lo que sí es que su etapa de roomies ya llegó a su fin, pues Nicola y Wendy ya hicieron sus maletas y se fueron, pues ya no tienen la necesidad de seguir compartiendo cosa con otros amigos, contrario a lo sucedido con Agustín, cuya situación económica no sería tan holgado, tal y como ha quedado evidenciado cada vez que se daba a conocer que él no aportaba nada a la casa que compartía con sus dos amigos.

Hay que recordar que hace unos días Wendy Guevara dio a conocer que se irá por un tiempo a Miami, en Estados Unidos, sin embargo, su mudanza será de solo tres meses y comenzará en enero, por lo que durante estos meses vivirá en un hogar temporal en lo que logra estabilizarse a su vuelta del proyecto que grabará con Univision.

“Voy a estar una temporada en Miami para trabajar en Univision. Es una gran oportunidad y estoy emocionada por todo lo que viene”, declaró la semana pasada en un encuentro que tuvo con la prensa.

