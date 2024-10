Carolina Sandoval se quita la peluca en plena entrevista | VIDEO

La conductora venezolana Carolina Sandoval se sinceró como nunca antes sobre varios aspectos de su vida privada, incluyendo el escrutinio público al que se ha enfrentado durante los últimos años, así como las batallas que ha librado consigo misma, con respecto a su apariencia.

En una conmovedora entrevista con su compatriota Viviana Gibelli, la denominada ‘Venenosa’ detalló que su sanación comenzó luego de que una detractora la calificó como “acomplejada”. Esto le hizo mirar hacia su interior e identificar los

“Le dije gracias, porque tienes toda la razón. Yo era la muchacha que se acomplejaba por tener el cabello enrrollado, por no ser alta. Yo antes usaba los mismos zapatos que uso ahora, pero para que la gente no supiera que soy bajita, utilizaba lentes de contacto para que la gente creyera que tenía los ojos verdes y no estos ojos marrones“, dijo destapando aquellos detalles que no le permitían amarse por completo.

Así respondió la hija menor de Carolina Sandoval ante las críticas que recibe en redes sociales

Sin embargo, su revelación no fue él único momento de impacto que se vivió durante la charla. Y es que Carolina Sandoval terminó quitándose la peluca en plena transmisión para demostrar que hoy en día se encuentra más feliz que nunca de ser como es.

“Yo fui la reina de los complejos y resulta que cuando salí del clóset de mis complejos, hablé de mis pelucas, que por cierto me la puedo quitar literalmente hoy en tu programa y soy igual de bella con mi cabello natural“, dijo antes de proceder a quitársela y dejar al descubierto su cabellera natural.

A la par de esta acción, la presentadora de “¡Siéntese quien pueda!” emitió un poderoso mensaje a quienes se sienten acomplejados: “Estoy absolutamente segura de que quedo igual de bella que con esto o sin esto y agarro mi teléfono y cuando yo veo a la gente que tiene alopecia o cáncer le digo mama, si yo acabo de hacer esto en uno de los canales de YouTube más vistos de toda Latinoamérica y el mundo entero, tú también lo puedes hacer“, sentenció.

Como era de esperarse, la reacción del público no tardó en hacerse notar desde las plataformas digitales en las que se retomó el emotivo momento. Dentro de ellas destacaron:

“Que bello ser humano eres, te admiro bella”, “Que valor en hacer eso delante de cámaras! Eso es de valientes, poder expresar tus complejos… que lo vea todo el mundo. No se los demás, pero yo dudo que sea para llamar la atención”, “Me encanta carolina ella es única, cero complejos, ella es feliz” y “Tú eres hermosa con peluca o no”, son algunos de los mensajes que se registraron en redes sociales.

Carolina Sandoval muestra como le maquillan el escote antes de salir en televisión