Carolina Sandoval muestra como le maquillan el escote antes de salir en televisión

Carolina Sandoval sigue dando de qué hablar con su personalidad auténtica y desinhibida.

La presentadora venezolana, con su actitud desafiante y positiva frente a las críticas del público, se ha convertido en una pieza clave en “Siéntese Quien Pueda”, de Univisión. Conocida por no temer enfrentarse a cualquier tema o figura pública, recientemente compartió un video en sus redes sociales donde muestra a sus seguidores cómo un equipo de profesionales la prepara antes de salir al aire.

En el video, se puede ver cómo le maquillan el escote, un detalle que no pasó desapercibido entre los fans de “La Venenosa”, como es apodada.

“Mira cuántos hombres me cuidan. Yo entiendo que me envidien”, comentó Sandoval con su característico humor. Además, hizo referencia a la serie de Netflix, bromeando: “Me mandaron a recomendarles que vean ‘Envidia’ o ‘Envidiosa’… ¿Debería ser yo la protagonista? Porque todas me envidian”.

Sandoval, quien ha logrado destacar por su espontaneidad y su capacidad para entretener a la audiencia sin filtros, a menudo comparte con sus fanáticos los cambios de look que se hace con la ayuda de sus pelucas y su línea de fajas. También hizo referencia a las críticas que recibe en redes sociales, comentando:

“Todas me envidian por mis fajas, por mis pelos, mis pelucas y no importa. Ahorita me demanda Lucía Méndez por la canción, y me voy”, dijo antes de salir hacia el set del programa ‘Siéntese Quien Pueda’.

Una lección de amor propio

Sandoval es un ejemplo claro de seguridad en sí misma, siempre recordando que sentirse bien no depende únicamente de la apariencia física, sino de la actitud con la que se enfrenta la vida. Además de su carrera en televisión, la venezolana es una firme defensora del amor propio.

A través de sus redes sociales, usa su influencia para motivar a sus seguidores a valorarse tal y como son, subrayando la relevancia del bienestar físico y mental.

“La Venenosa”, como la llaman, suele compartir mensajes de empoderamiento, destacando la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente.

El éxito de “Siéntese quien pueda”

Por su parte, “Siéntese Quien Pueda” sigue consolidándose como uno de los programas más vistos en Univisión, y algunos ya especulan que podría tomar el lugar de “El Gordo y La Flaca” en un futuro no muy lejano.

La cadena está apostando fuerte por nuevas producciones, y programas como este están capturando la atención del público hispano, marcando una nueva era en la televisión de entretenimiento.

Seguir leyendo:

• Carolina Sandoval paraliza las redes con un bikinazo frente al espejo

• Carolina Sandoval se defiende de las críticas sobre la crianza a su hija Amalia: “No me estoy equivocando”

• Carolina Sandoval causó revuelo en redes al dejarse ver en un sensual bikini