Carolina Sandoval se defiende de las críticas sobre la crianza a su hija Amalia: “No me estoy equivocando”

Fiel a su personalidad extrovertida y sin miedo al qué dirán, la conductora e influencer Carolina Sandoval salió a encarar las críticas de las que ha sido blanco por la manera en la que ha decidido educar a su hija mejor, Amalia Victoria.

En una entrevista reciente, la denominada “Venenosa” hizo referencia a los ciberataques de los que se ha vuelto blanco tras mantenerse en constante movimiento entre Miami y Madrid por compromisos laborales, llevándose consigo a su hija pequeña mientras cursa el ciclo escolar de manera virtual.

“Amalia Victoria ha tenido el mejor año de su vida”, contó Carolina Sandoval a los micrófonos de People en Español. “Nosotros recurrimos a Florida Virtual School, a la educación en casa, luego de que hemos estado viajando tanto. Ninguna escuela aguanta tanto viaje, porque bien entiendo que existen reglas, pero hemos descubierto en la educación en casa que nuestra hija a nivel cultural ha recibido motivación en todos los sentidos”, explicó.

Con respecto al desempeño académico que la pequeña ha tenido desde que inició esta nueva etapa, la también influencer indicó que este no se ha visto desmejorado. Por el contrario, esta forma de enseñanza le ha permitido vivir experiencias a las que no todos tienen oportunidad.

“Sus clases de educación física son corriendo en la Plaza de España y con nosotros en el lago de Casa de Campo, en el parque El Retiro”, comentó. “Mientras estuvo en Miami, donde estábamos una temporada antes de venirnos a Madrid, estuvo en clases de arte dramático, de teatro musical, que le encanta, entonces estamos criando una hija para el mundo, ahorita. No estoy diciendo que esto va a ser para siempre, sin una estructura cuadrada”.

Para finalizar, Carolina Sandoval aseguró que lls comentarios negativos se ven eclipsados por las oportunidades que Amalia ha vivido desde que se embarcaron en dicha aventura: “Yo estoy convencida de que no me estoy equivocando. No me importa que el mundo piense diferente (…) Lo que Amalia Victoria está viviendo, en todo lo que estamos experimentando nosotros en nuestra familia, es algo que ella no va a olvidar. Y así la gente lo critique a uno, ojalá que los padres no escuchen a nadie, que escuchen su corazón y ya”.

