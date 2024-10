Eduardo Fentanes es destituido como DT de Necaxa y cuenta su versión: “No fue de acuerdo mutuo”

Necaxa anunció la salida del entrenador Eduardo Fentanes, aparentemente como consecuencia de los pobres resultados del equipo en el torneo Apertura 2024, aunque el detalle a resaltar fue que en el comunicado lo manejaron como una decisión de mutuo acuerdo, cosa que ya desmintió el director técnico.

“Tras un exhaustivo análisis se ha llegado a un acuerdo mutuo para que el profesor Eduardo Fentanes deje su cargo como director técnico de nuestro primer equipo varonil”, anunció la directiva del equipo en sus redes sociales.

Sin embargo, pocos minutos después del anuncio oficial, el ex director técnico de los Rayos negó que hubiera sido una decisión tomada por ambas partes y compartió su versión.

“No fue un acuerdo mutuo. No niego razones de cese, no niego la racha negativa”, explicó el entrenador a Fox Sports, reconociendo el mal momento del conjunto rojiblanco.

Fentanes justificó la mala racha del equipo, que ocupa el lugar 13 de la tabla general ya con pocas posibilidades de acceder a la Liguilla del fútbol mexicano, argumentando la oportunidad que ha dado a los jóvenes.

“Sigo creyendo en lo jugadores mexicanos. Recibí al equipo en último lugar, fuimos el octavo en tabla anual y siendo de los equipos que más jóvenes usan”, explicó.

Finalmente, sobre si está molesto con la directiva, mencionó que no, al contrario, dijo estar contento porque cree que el desempeño del equipo fue bueno.

“Son decisiones propias del futbol, lejos de estar enojado, ahí vamos, se hicieron cosas importantes”, concluyó.

Con Fentanes en el timón, Necaxa sumó tres victorias, cuatro empates, siete derrotas y 13 puntos en sus primeros 14 partidos en el campeonato.

Sigue leyendo:

· Las Chivas le pegaron al Necaxa 3-2 y están más vivas que nunca

· Jorge Valdivia, campeón de la Copa América 2015 y exjugador de la Liga MX, es arrestado

· Cruz Azul reafirma su autoridad en la Liga MX a costa del Necaxa