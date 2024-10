El mensaje de Lionel Messi luego de la polémica gala del Balón de Oro

La reciente gala del Balón de Oro se llevó a cabo el día de ayer y se podría llegar a pensar que ha sido una de las más controversiales y polémicas de los últimos años, por no decir de todos los tiempos, y es que cuando muchos expertos en la materia y aficionados daban por sentado que el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, sería el claro vencedor, Rodri, centrocampista del Manchester City se hizo del galardón antes mencionado.

Messi rinde tributo a sus connacionales

El argentino y delantero de la selección nacional albiceleste y del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi, el máximo ganador de dicho premio con 8 en total, lejos de querer entrar en polémicas, pasó de largo al referirse a todo lo ocurrido con Vinícius Júnior y prefirió centrarse en felicitar a todos los ganadores y nominados, mencionado a sus compañeros de la selección nacional, los argentinos, Lautaro Martínez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, especialmente a este último quien fue galardonado como mejor portero.

🔟 "Es muy lindo verlos ahí": la alegría de Messi por la presencia de Lautaro y el "Dibu" en el Balón de Oro. pic.twitter.com/EJPHwh5l3D — Marirró Varela ⭐️🌟⭐️ (@marirrovarela) October 28, 2024

El argentino tomó su cuenta oficial de Instagram y en las ‘stories’, Messi expuso el siguiente mensaje: “Felicitaciones a todos los ganadores y nominados del Balón de Oro 2024. En especial al Dibu (¡qué grande, otro premio más como mejor arquero del mundo), a Lautaro, a Leo (Scaloni) y a Ale (Garnacho). ¡Es muy lindo verlos ahí!”

‘Dibu’ lo volvió a hacer

Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa y la selección de Argentina fue galardonado por segunda ocasión consecutiva en la gala del Balón de Oro en su edición 2024 con el premio Lev Yashin, que reconoce al Mejor Portero del Mundo.

Luego de conquistar el reconocimiento el año pasado debido a su gran actuación en la Copa del Mundo de Qatar, este año le bastó con brillar en la Copa América 2024, siendo una pieza fundamental para que su equipo ganara el título continental en Estados Unidos.

“Es un honor volver a estar aquí. Yo no me veo como el mejor, hay muchos jugadores increíbles. Para mí es más importante ganar títulos colectivos. Confío en lo que me dicen mis entrenadores”, dijo el arquero de 32 años al subir al estrado en la ceremonia.

