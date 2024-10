FC Cincinnati y Seattle Sounders toman ventaja en playoffs de la MLS

FC Cincinnati y los Seattle Sounders tomaron ventaja en su primer compromiso contra New York City FC y Houston Dynamo en la primera ronda de los playoffs de la MLS, equivalente a octavos de final.

En esta primera eliminatoria por la MLS Cup, que se lleva el que gane dos de tres encuentros, Cincinnati venció por 1-0 al New York City FC.

El juego lo decidió un tanto del argentino Yamil Asad a pase de su compatriota Luciano Acosta, MVP de la MLS en 2023.

Por su parte, los Seattle Sounders no pasaron del empate sin goles ante el Houston Dynamo pero se llevaron el triunfo en los penaltis 5-4, debido a la falla de Erik Sviatchenko, el único futbolista que erró en la tanda de 5 tiros.

El Houston Dynamo, equipo donde milita el mexicano Héctor Herrera, tuvo que remar contracorriente desde el minuto 66, tras sufrir la expulsión por roja directa del panameño Adalberto Carrasquilla por una agresión en un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.

Carrasquilla, quien también es una pieza clave de Houston, no podrá disputar el segundo duelo de esta serie.

Solo quedan dos eliminatorias por jugar este martes sus primeros partidos: Columbus Crew vs. New York Red Bulls y Real Salt Lake vs. Minnesota United.

En el resto de series, además de las dos disputadas esta noche, el Inter Miami de Lionel Messi domina por 1-0 al Atlanta United, el LA Galaxy controla por 1-0 a los Colorado Rapids, Los Angeles FC (LAFC) va con 1-0 ante los Vancouver Whitecaps y el Orlando City presenta un 1-0 ante el Charlotte.

La parte 2 de las series se disputará entre el viernes 1 y el domingo 3 de noviembre. En caso de que sean necesarios los juegos 3, se realizarán entre el 8 y el 10 de noviembre.

