Jessica Carrillo se suma al jurado de Miss Universo 2024

La conductora Jessica Carrillo sigue cosechando éxitos a nivel profesional y el más reciente se trata de su nombramiento como integrante del comité de selección para la 73° edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con una publicación realizada desde la cuenta oficial de Instagram del certamen, la conductora del programa “Al Rojo Vivo” aportará una perspectiva única dentro de la competencia que celebra la belleza, la fuerza y la diversidad de la mujer.

“Con su extensa carrera en periodismo y entretenimiento, la copresentadora de Al rojo vivo aportará su perspectiva única y experiencia a Miss Universe, que reúne a mujeres de todo el mundo para competir por el título y mostrar sus misiones sociales al mundo“, se lee en el comunicado difundido desde diversas plataformas digitales.

Por su parte, Jessica Carrillo no se quedó atrás y confirmó su participación con un mensaje en el que se dijo emocionada por este honor: “Estoy súper feliz”, resaltó para luego agradecer al comité organizador del evento por la oportunidad que se le otorgó.

“Creanme que no quepo de la emoción, estoy que no me la creo hasta que llegue el momento, pero agradezco muchísimo a todas las personas que hicieron posible esto, a Ronald Day, principalmente“, recalcó la famosa.

A la par de Jessica Carrillo, en el comité de selección para Miss Universo 2024 se encuentran personalidades como Margaret Gardiner, quien fue Miss Universo 1978, Lele Pons, Emilio Estefan, Eva Cavalli y Romero Britto, por mencionar algunos. Además, Mario López será el presentador de la velada.