Las reacciones por la derrota de Vinícius Jr. en el Balón de Oro

El futbolista español Rodri logró llevar a sus vitrinas el Balón de Oro de la edición 2024. Este premio indica que el jugador del Manchester City fue el mejor de todo 2024. Sin embargo, jugadores como Clarence Seedorf y Richarlison mostraron su apoyo a Vinícius Jr, otro candidato.

Rodri logró levantar cinco títulos en la temporada, incluyendo la Eurocopa conquistada por la selección de España. Luego de las votaciones, Rodri volvió a cortar la supremacía de los delanteros en este premio. En 15 años, solo él y Luka Modric han podido colarse entre el dominio de los atacantes.

“Este Balón de Oro va por todos los españoles que no lo pudieron ganar. Como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi… hoy es una victoria del fútbol español“, dijo Rodri al recibir el galardón.

Reacciones que apoyan a Vinícius Jr

El delantero del Real Madrid mostró su disconformidad a través de las redes sociales. Pero el atacante brasileño sería respaldado por otras personalidades del deporte. Clarence Seedorf le ofreció su apoyo al futbolista del conjunto merengue.

Seedorf considera que, detrás de esta decisión pueden haber problemas institucionales entre la UEFA y el Real Madrid. Esta podría haber sido una de las razones que pesaron en la elección del ganador. El exjugador del Real Madrid cree que Vinícius Jr. debió haber ganado el Balón de Oro.

“Creo que los problemas entre el Real Madrid y la UEFA deberían mantenerse separados de un premio que el jugador merezca. Es una vergüenza”, dijo el exjugador neerlandés.

Otro de los que se pronunció directamente sobre el Balón de Oro fue Richarlison. El goleador brasileño no dudó en expresarle su apoyo a su compañero de selección y, al igual que Seedorf, calificó este galardón como “una vergüenza”.

“Lamentablemente, por criterios que nadie puede entender, el premio no llegó. Y no me malinterpretéis, Rodri es un gran jugador, que merece estar entre los mejores. Pero que Vini no ganara este Balón de Oro fue una vergüenza, y lo único que perdió hoy fue el fútbol“, escribió Richarlison en redes sociales.

