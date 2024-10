Alimentos dulces que son buenos para ti

Consejos para disfrutar de alimentos con azúcar de forma saludable, y 6 postres deliciosos y saludables para probar

El chocolate y los frutos rojos contienen antioxidantes que pueden ayudar a combatir enfermedades del corazón, el cáncer y otras enfermedades.

By Stephanie Clarke

A todos nos ha pasado: te llega ese antojo repentino de algo dulce que no puedes sacar de tu mente. Es normal que nos gusten los alimentos dulces; en realidad, nuestros cuerpos están diseñados para desearlos ya que liberan sustancias químicas en el cerebro que nos hacen sentir bien, como la dopamina. Pero puedes darte un gusto sin consumir azúcar en exceso. Te compartimos algunos consejos para ayudarte a lograr el balance perfecto, además te damos algunas ideas para preparar algunos postres dulces que son buenos para ti.

No te niegues nada. El primer paso para mantener el control con respecto a los dulces es no prohibirlos por completo, dice Amy Keating, RD, nutricionista de CR. Date permiso de disfrutar una pequeña porción de las cosas dulces que te gustan cuando se te antojan. Si te saltas el postre o lo sustituyes por algo que crees es más saludable pero que no te atrae tanto, es posible que lo quieras comer aún más.

Equilibra tus antojos. Elegir cosas ricas que contengan fibra, grasas saludables y proteínas ayudará a regular tu nivel de azúcar en la sangre de manera más efectiva que aquellas que solo contienen azúcar. Por ejemplo, combina una galleta con algo de fruta o nueces, o agrega una cucharadita de chispas de chocolate a un yogur griego rico en proteínas.

No comas dulces cuando tengas hambre. Tus niveles de azúcar en la sangre pueden aumentar y luego caer rápidamente, lo que puede provocar más hambre. Come primero un tentempié o algo ligero que contenga proteínas o fibra para mitigar el efecto del azúcar en tus niveles de glucosa.

Limita los sustitutos del azúcar. En términos de salud, existe evidencia que sugiere que estos edulcorantes (como la sucralosa y la stevia) pueden no ser mejores para ti que el azúcar. Algunos estudios muestran que pueden aumentar el riesgo de condiciones como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

6 postres dulces saludables para probar

Pera asada con miel de maple: Corta una pera por la mitad a lo largo; remueve el corazón de cada mitad. Calienta en el microondas 1 cucharadita de mantequilla y 1 cucharadita de miel maple, y mezclalos. Unta las mitades de pera con esta combinación. Hornea a 400 °F, con el lado cortado hacia abajo, durante 25 minutos o hasta que estén suaves. Añade una cucharadita de nueces picadas sobre cada mitad.

Fresas rellenas de ’cannoli’: Remueve el tallo y el corazón de 4 o 5 fresas grandes. Mezcla ¼ de taza de ricota de leche entera, ⅛ de cucharadita de extracto de vainilla o almendra, 2 cucharaditas de azúcar glas y 1 cucharada de chispas de chocolate pequeñas o normales. Rellena las fresas con la mezcla.

Clusters de chocolate y nueces: Mezcla ½ taza de yogur griego 2% natural, 3 cucharadas de dátiles picados, 2 cucharadas de cacahuate picado y 1 cucharada de mantequilla de cacahuate. Coloca pequeñas cucharaditas de esta mezcla en una charola para hornear y congela hasta que se solidifiquen. Derrite ½ taza de chispas de chocolate amargo con 1 cucharadita de aceite de coco en el microondas en intervalos de 30 segundos, revolviendo hasta que esté suave. Cubre las bolitas o clusters con el chocolate derretido. Congela nuevamente hasta que el chocolate se solidifique.

Barritas de trufa de chocolate y calabaza: Mezcla 2 tazas de chispas de chocolate semiamargo con 1 cucharada de aceite de coco. Calienta en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta que el chocolate se derrita. Agrega 1 taza de puré de calabaza en lata y mezcla hasta que quede suave. Vierte la mezcla de manera uniforme en un molde para hornear de 8×8 pulgadas. Refrigera hasta que esté firme, luego corta en cuadrados.

Frutas cubiertas de chocolate: Cubre una bandeja o placa para el horno con papel pergamino o encerado. Prepara frutas, como fresas (que se muestran en la parte de arriba), piña, rebanadas de naranja, plátano, y kiwi, higos secos o albaricoques secos. Derrite ½ taza de chispas de chocolate amargo con 1 cucharadita de aceite de coco en el microondas en intervalos de 30 segundos, revolviendo hasta que la mezcla quede suave. Cubre la fruta con el chocolate derretido y coloca cada pieza en la bandeja para hornear. Refrigera hasta que el chocolate se solidifique.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de noviembre del 2024 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.