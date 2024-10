Ester Expósito se lleva tremendo susto por actividad paranormal que vivió en su casa

La actriz española Ester Expósito, de 24 años y quien se hiciera famosa por su papel de ‘Marquesita’ en la serie ‘Élite’, compartió en entrevista detalles del fenómeno paranormal más extraño que ha vivido desde que tiene uso de razón.

La joven abordó este tema en el marco de la promoción de ‘El Llanto’, su nueva película, la cual tiene un toque paranormal, por lo que fue cuestionada sobre su experiencia personal con ese tipo de fenómenos.

En la entrevista que otorgó a Fotogramas, la talentosa celebridad compartió que en una ocasión se llevó un gran susto cuando estaba en casa de sus padres, pues aseguró que pudo escuchar claramente la respiración de su madre, pero lo raro es que ella estaba sola en la casa y no había nadie más que pudiera emitir esos ruidos que le parecieron muy familiares.

El suceso se produjo después de que sus padres le avisaran que debían salir y que se quedaría sola en casa, sin imaginar lo que le pasaría instantes más tarde.

“De repente oigo la respiración de mi madre dormida, que no son ronquidos, pero es una respiración que yo de toda la vida tengo muy integrada y la reconozco perfectamente. Me levanto de mi cama y me asomo, y no hay nada. Está la cama hecha, no hay nadie en la cama de mis padres durmiendo, pero sigo oyendo la respiración de mi madre dormida”, confesó sobre el extraño suceso que se produjo alrededor de las 11 de la mañana.

El momento fue tan atípico que Ester decidió, incluso, tomar el teléfono y de inmediato se comunicó con su madre, pues temía que algo malo le hubiera pasado y que lo había sentido era una premonición.

“Escribí a mi madre con miedo de que le hubiese pasado algo y de alguna forma esto estuviese siendo como una especie de conexión del más allá. Y no, mi madre estaba bien, estaba todo bien, pero me quedé ahí unos segundos en el sofá, cagada. Fue rarísimo”, relató sobre la extraña experiencia que le tocó vivir y que nadie le contó.

