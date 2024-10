JM Márquez analiza a Eubank Jr., posible rival de Canelo

Juan Manuel Márquez analizó a Chris Eubank Jr., posible rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para su regreso en mayo de 2025, y aseguró que el peleador británico es un peleador “bueno a secas”.

En declaraciones al canal de ProBox TV, Dinamita Márquez mencionó algunas de las debilidades de Eubank Jr. en su juego y, aunque piensa que no es un mal oponente para Canelo Álvarez, quiere verlo pelear con Christian Mbilli.

“Creo que hay que analizar Eubank Jr., es un peleador medio, de nivel bueno a secas en la situación de que no pelea, no contragolpea, no busca las combinaciones. Es un peleador que sí maneja muy bien el cuadrilátero, pero creo que es un peleador bueno a secas. (…) Hay que ver qué es lo que viene para el peleador mexicano y de alguna forma Chris Eubank Jr. es un peleador bueno, pero a secas”, dijo.

Chris Eubank Jr. podría pelear con Canelo Álvarez en mayo de 2025. Crédito: Michael Owens | AP

“Hay que verlo frente a Christian Mbilli, es uno de los peleadores que no se vio muy bien frente a Sergiy Derevyanchenko, hay que analizarlo. (…) De alguna forma creo que Mbilli nos enseñó sus debilidades y creo que es un peleador el cual, para el nivel de Canelo Álvarez, yo creo que esa pelea terminaría por nocaut”, agregó.

Hace pocos días Ben Shalom, promotor del peleador británico, confirmó que se han reanudado las conversaciones con el equipo del mexicano para un duelo en el estadio de Wembley en mayo de 2025.

Antes de elegir la pelea con el boricua Edgar Berlanga, Chris Eubank Jr. fue considerado como rival para Canelo Álvarez en septiembre, pero como el británico pidió más dinero porque aceptaría el duelo con poco tiempo de anticipación, las negociaciones cesaron.

Ahora que el campeón unificado de 168 libras venció por decisión unánime al puertorriqueño en septiembre y Eubank Jr. noqueó Kamil Szeremeta en octubre, ambos estarían nuevamente cerca de concretar el combate para mayo del 2025.

Canelo Álvarez estaría nuevamente negociando con el peleador británico. Crédito: John Locher | AP

Además del boxeador británico, el tapatío también ha sido relacionado en peleas con Terence Crawford, Artur Beterbiev, William Scull. Hasta los momentos se desconocen los siguientes pasos de Canelo Álvarez y habrá que esperar a ver por quién se decidirá.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Chris Eubank Jr., de 34 años, viene de una victoria contundente por la vía del nocaut en Arabia Saudita y el mexicano es su nuevo objetivo. El peleador británico posee récord de 34 triunfos (25 por la vía rápida) y tres reveses.

