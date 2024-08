Chris Eubank Jr. dice que la pelea no se concretó por baja oferta de Canelo

Chris Eubank Jr. reveló que la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón de unificado de peso supermediano, no se concretó para septiembre porque la oferta que le hicieron no lo motivó a aceptarla.

En una entrevista con Sky Sports, Eubank Jr. expresó que no tiene prisa por pelear con Canelo Álvarez y cree que el año que viene el enfrentamiento podría tener más sentido y generar mayor interés en el público.

“No tengo prisa, no estoy saliendo de un año sabático, y no cuando los números que ofrece no son los correctos. Porque piensa que todos van a bailar a su ritmo. La pelea tendrá mucho más sentido el año que viene”, dijo.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga por la rivalidad entre México y Puerto Rico. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Además de Edgar Berlanga y David Benavídez, Chris Eubank Jr. estuvo en la lista de posibles oponentes de Canelo Álvarez para su regreso en septiembre en Las Vegas. Al final, el tapatío eligió al puertorriqueño para defender sus títulos el fin de semana donde se celebrará la Independencia de México.

Desde su anuncio, el duelo del tapatío y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que el Monstruo Mexicano para muchos merecía la oportunidad. Y el peleador británico piensa igual.

“Mucha gente no está contenta con esta pelea que ha elegido. Berlanga no está probado. Realmente no ha peleado con nadie. Es fuerte y todo eso, pero eso no significa nada (…) Realmente no creo que tenga ninguna posibilidad en esta pelea y mucha gente piensa de esa manera”, aseguró.

Por ahora, Chris Eubank Jr. está planeado su regreso al ring después de su última pelea en septiembre de 2023, cuando noqueó a Liam Smith en el décimo asalto en el Manchester Arena en Inglaterra, y quizás el próximo año Canelo Álvarez lo considere para pelear en mayo.

La pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido criticada por los fanáticos. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Chris Eubank Jr., de 34 años, viene de vencer a Liam Smith por la vía del nocaut en la revancha. El peleador británico posee récord de 33 triunfos (24 por la vía rápida) y tres reveses.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez no se preocupa por UFC y cree que ganará en audiencia

· Óscar de la Hoya critica que vendan Canelo vs. Berlanga como México vs. Puerto Rico

· Canelo Álvarez y Edgar Berlanga prometen una gran pelea en septiembre