Chris Eubank Jr. desacredita a Berlanga y predice pelea con Canelo

Chris Eubank Jr. no cree que Edgar Berlanga tenga los méritos para pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y predijo que en la pelea del 14 de septiembre será vencido con facilidad por el campeón unificado de 168 libras.

En una entrevista con Sky Sports, Eubank Jr. explicó que Berlanga no ha peleado con nadie y tampoco tiene el coeficiente intelectual para ganarle a Canelo Álvarez, pero reconoció que solo tiene poder de golpeo.

“Mucha gente no está contenta con esta pelea que ha elegido (ante Berlanga). Solo hay un grupo determinado de peleadores con los que Canelo puede pelear ahora, por eso no me preocupa que esta pelea sea en septiembre. Porque ¿con quién más puede pelear? Solo hay unos pocos. Berlanga no está probado. Realmente no ha peleado con nadie”, dijo.

Edgar Berlanga quiere escribir su nombre en la historia del boxeo. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Es fuerte y todo eso, pero eso no significa nada. (Berlanga) Estaba hablando de coeficiente intelectual. ‘Tengo un coeficiente intelectual mejor que estos tipos con los que peleaste (le dijo a Canelo)’. No, no lo tiene. Realmente no creo que tenga ninguna posibilidad en esta pelea y mucha gente piensa de esa manera”, añadió.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua. Como los mexicanos y puertorriqueños tienen una rica rivalidad en el boxeo, el marketing de la disputa se ha centrado en ello para hacerla más interesante.

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

La pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido criticada por los fanáticos. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

