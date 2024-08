Edgar Berlanga dice que Canelo Álvarez subestima su poder

Edgar Berlanga expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez está subestimando su poder de golpeo para la pelea que ambos protagonizarán el 14 de septiembre en Las Vegas y donde estará en juego el campeonato unificado de 168 libras.

En una entrevista con Fight Hub TV, Berlanga indicó que Canelo Álvarez está pasando por alto que noqueó a 16 oponentes en el primer asalto y por eso quiere demostrarle al mexicano que su poder es real.

“Me siento cómodo y a él no le gusta eso porque quiere que todos lo respeten. Si intenta abrirse con uppercuts o ganchos, lo voy a contrarrestar mal. Él piensa que no golpeo tan fuerte. Yo sé que puedes golpear. Tengo una Glock para ti. Está pasando por alto la situación. No noqueé a 16 taxistas cuando él peleó en México. Peleé con tipos que iban a la distancia”, dijo.

Canelo Álvarez se burló de Edgar Berlanga durante la conferencia de prensa. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“He peleado con tipos que han estado peleando hasta el final con campeones, y aun así los he noqueado en el primer round. Así que mi poder es real, pero él lo está pasando por alto. Soy puertorriqueño. Ya saben que a los mexicanos no les gustan los boxeadores puertorriqueños”, añadió.

Aunque Edgar Berlanga noqueó a esa cantidad de oponente en el primer round, la verdad es que ninguno de ellos eran peleadores de nivel. Cabe destacar que cuatro de las últimas cinco peleas se fueron a la distancia después de eso y no se ha visto tan dominante como en sus primeros combates.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua y ellos tras las conferencias de prensa prometieron noquearse.

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se van a las manos en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez no se preocupa por UFC y cree que ganará en audiencia

· Óscar de la Hoya critica que vendan Canelo vs. Berlanga como México vs. Puerto Rico

· Canelo Álvarez y Edgar Berlanga prometen una gran pelea en septiembre