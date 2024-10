La amenaza del Proyecto 2025: nuestro futuro está en peligro y debemos votar

Estamos a pocos días de una de las elecciones más importantes de nuestras vidas. Mientras nos acercamos al 5 de noviembre, el futuro de nuestras familias, nuestros derechos y nuestra democracia está en peligro. Hoy, más que nunca, es crucial que nuestra comunidad se una y use su poder en las urnas para detener las amenazas que enfrentamos.

Uno de los mayores peligros que se cierne sobre nuestra comunidad es el Proyecto 2025 y la Operación Aurora, propuestas extremas diseñadas para proteger los intereses de los ricos, a costa de las familias trabajadoras y los inmigrantes. Estas propuestas han sido defendidas por Donald Trump y sus aliados – y representan una verdadera amenaza para nuestra existencia.

El Proyecto 2025 no solo busca desmantelar el progreso de nuestras comunidades, sino que propone políticas drásticas que incluyen la deportación masiva y la eliminación de derechos para los inmigrantes. Trump ha dejado claro que su visión va más allá de los inmigrantes indocumentados: quiere revisar la legalidad de los inmigrantes naturalizados, lo que pondría en riesgo a millones de personas que ya son ciudadanos de este país. Esto es un ataque a nuestras familias, a nuestra identidad y a nuestra dignidad como seres humanos.

Además, la Operación Aurora, inspirada en una ley de 226 años de antigüedad, busca utilizar poderes de tiempos de guerra para detener y deportar a inmigrantes y residentes legales. ¿Cómo podemos permitir que se utilicen tácticas de tiempos de guerra contra nuestra gente? Trump ha prometido convertir nuestras ciudades en campos de detención masivos, donde las familias latinas, trabajadoras y respetuosas de la ley, podrían ser separadas y deportadas bajo un régimen de miedo y represión.

Los latinos y las latinas tenemos el poder de detener esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro futuro está en juego. Sabemos que nuestra comunidad ya está sufriendo las consecuencias de la desinformación, los ataques xenófobos y el odio que estas políticas generan. Lo hemos vivido antes, en la masacre que pasó en El Paso en 2019, cuando el asesino mató e hirió a personas inocentes porque los percibía como una “invasión” al país, la cual fue retorica utilizada por ex President Trump.No podemos permitir que esta pesadilla se repita.

Somos una comunidad poderosa. Somos el segundo grupo de votantes más grande del país, y nuestras voces pueden decidir esta elección. Las encuestas recientes de votantes latinos indican que el 71% de los latinos registrados en estados clave planean votar en esta elección. Tenemos el poder de rechazar estas políticas de odio y construir un futuro mejor para nuestras familias.

No podemos subestimar la importancia de esta elección. No se trata solo de elegir entre candidatos, se trata de elegir entre dos futuros. Un futuro donde nuestras familias son respetadas y protegidas, o un futuro donde somos perseguidos, demonizados y tratados como enemigos en nuestras comunidades.

Por eso, les hago un llamado urgente: voten – y piensen en el contraste de estos dos futuros que ofrecen los candidatos. No esperen al 5 de noviembre. Voten temprano, voten por correo, voten por su futuro, por el futuro de sus hijos y por el futuro de nuestra comunidad. Cada voto cuenta, y este es el momento en el que debemos levantar nuestras voces más alto que nunca.

No permitamos que el odio sea lo que define nuestro destino. Nosotros podemos detener esto. Debemos rechazar el Proyecto 2025 y la Operación Aurora, y debemos asegurarnos de que aquellos que buscan dividirnos nunca lleguen al poder. Vamos a votar, vamos a proteger nuestro futuro y vamos a demostrar que los latinos y las latinas no solo no retrocedemos, sino que tenemos el poder de construir una democracia más justa y digna. Nuestro voto decidirá estas elecciones, y no debemos tener miedo de usarlo.

(*) Por Sindy Benavides, Presidenta y CEO de Latino Victory Fund.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.