Candy Lover: ‘No soy otra influencer que se cree cantante’

La carrera de Candy Lover como cantante no es un mero accidente. Lo que sí ha sido un feliz accidente es su éxito como influencer, primero como diseñadora de protectores de teléfonos celulares y después como artista de maquillaje.

“Canto desde los 4 años”, dijo Angélica Torres, nombre real de la artista. “Desde chica le decía a mi mamá que quería ser cantante; empecé en el coro de la escuela”.

Pero la vida la llevó por caminos inesperados. Un día quería comprar un protector para su teléfono, pero como eran muy caros, se le ocurrió que ella podía hacer uno a su gusto. Le pidió prestado dinero a su mamá y compró todas las cosas llamativas y brillantes que le gustaban.

Tiempo después, mientras Candy estaba esperando en una fila, una chica vio su teléfono y quedó maravillada con el protector. Le pidió que le hiciera uno y le pagó 50 dólares por adelantado.

Candy se dio cuenta de que tenía una mina de oro en sus manos, así que comenzó a diseñar protectores que después vendía en mercados públicos. Ahí se hizo de muchos clientes, entre ellos, influencers del maquillaje.

“Iba a sus eventos y veía lo que hacían”, dijo. “Hasta que un día, uno de ellos me dijo, ‘lo que haces con los celulares, hazlo en tu cara’; y así fui practicando y mejorando”.

Y así como sus seguidores enloquecieron con los protectores de los celulares, también enloquecieron con su peculiar estilo de maquillar. Candy adora los maquillajes cargados, vistosos y con colores vibrantes.

Cuando ya era toda una experta y le mostraba a sus seguidores cómo maquillarse en sus redes sociales, Candy entonaba canciones, hasta que sus fans la convencieron de que iniciara su carrera como cantante.

Candy, quien siempre soñó con ser intérprete, no le dio vueltas al asunto y grabó “Lover”, su EP debut que incluye siete temas. En él colaboraron figuras como Elysanij, Ivana y Ken-Y, y las canciones son historias de amor y desamor que fueron inspiradas por confesiones que le hacían sus seguidoras a Candy cuando hacía reuniones para conocer a sus fans.

“No soy otra influencer que se cree cantante”, dijo la artista, cuyos seguidores combinados en sus redes suman varios millones. “Al cantar en vivo y a capella he demostrado que fui cantante antes que influencer; tengo videos desde chiquita, y no es como que ‘tengo seguidores, quiero hacer música’, no; la pasión siempre la he tenido”.

Ahora Candy, quien se mudó de su natal Puerto Rico a Los Angeles cuando tenía 10 años, quiere hacer shows por todo el país, colocar sus temas en la radio y ser tendencia en las redes sociales.

No piensa dejar sus negocios de los protectores de teléfonos —que puso un poco en pausa— ni el de maquillista porque para ella todo va junto.

“No quiero dejar mi creatividad”, dijo. “Me tomó mucho tiempo aprender las técnicas; el maquillaje es arte y la música también, y creo que todas [mis habilidades] van juntas”.