“Checo” Pérez recibe un espaldarazo de Max Verstappen: “No es nuestro problema más grande”

El piloto de Red Bull Max Verstappen ha dicho que su compañero de equipo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez no es el culpable de la caída de rendimiento del equipo en el campeonato de constructores de Fórmula 1, todo lo contrario, el múltiple campeón del mundo considera que el monoplaza RB20 y sus actualizaciones “problemáticas” que han llegado en la parte media de la temporada, es el meollo del asunto y el dilema total.

Max se sincera una vez más

“Quiero decir, en este momento, no es nuestro mayor problema”, dijo Verstappen a la cadena Sky Sports F1. “Tenemos que mejorar nuestro coche, porque si el coche es mejor, naturalmente Checo mejorará”.

Los de Red Bull se han visto superados por McLaren y sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, quienes han rendido con mucha más regularidad y son favoritos para alzarse con el campeonato mundial de constructores, y ahora se suma Ferrari, quien ha ganado y ha conseguido par de doblete seguidos, en el Gran Premio de Estados Unidos y México, lo que ha puesto al equipo de las bebidas energizantes en tiempos complicados, crisis y con pocas carreras para finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1.

Verstappen cierra filas con Pérez

El neerlandés le ha dado un espaldarazo a Pérez y de manera categórica afirma que el mexicano no es el problema del equipo. El 3 veces monarca del mundo no piensa en hipótesis sobre cómo mejorar el RB20, sino en la manera de convertirlo más rápido y poder mejorar en las carreras restantes para conseguir los resultados esperados: “Pero no estoy pensando en ese tipo de hipótesis, sólo pienso en cómo puedo ser más rápido con el coche”.

“Austin fue prometedor, pero en México estuvimos muy mal, y sólo espero que en Brasil podamos volver a ser más competitivos”, concluyó el tres veces campeón del mundo.

¿El futuro de “Checho” sigue ligado a Red Bull?

En tanto que el director del equipo austriaco, Christian Horner, ha manifestado diversos mensajes sobre lo que será el futuro de “Checo” con la escudería. Previo al Gran Premio de México comentaba que sería un piloto más competidor en el equipo para la campaña 2025, pero luego del resultado donde Pérez culminó en la casilla 17, comentó que estaría bajo escrutinio constante y que podría llegar el tiempo de tomar decisiones complicadas.

