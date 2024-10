Deberías evitar estos 6 productos de Walmart si quieres ahorrar

La idea de comprar en las cadenas minoristas como Walmart es mantenerse dentro del presupuesto, ya que por lo general los precios son más asequibles que en otros supermercados; sin embargo, esto no aplica para todos los productos.

Pese a que Walmart es una los minoristas favoritos de los consumidores, ciertos artículos que hay en sus anaqueles tienen reputación de mala calidad, es por esa razón que si estás buscando ahorrar aquí te mencionamos 6 productos que deberías evitar comprar en esta cadena.

Jarabe de arce

Los precios de los artículos siempre suelen variar de un minorista a otro, pero la calidad es indispensable para ser recomendado por los consumidores y el jarabe de arce que vende Walmart no ha logrado los elogios de sus clientes, no solo porque su precio es más elevado, sino que no son puros lo que hace que el sabor y consistencia sean distintos.

Artículos de alimentos orgánicos

Muchos minoristas venden alimentos agrícolas totalmente orgánicos y pese a que Walmart tiene muchos artículos de este estilo probablemente en otras cadenas como Costco se puede encontrar mayor variedad y muy bajos precios.

Cereales para el desayuno

El desayuno ideal para los consumidores tal parece ser los cereales, pero si bien en Walmart hay en sus anaqueles un variedad y marcas del mercado, las cajas al mayor son mejor comprarlas en minoristas con Club de Precios como Costco.

Kits de fideos

Para una comida fácil y rápida los kits de fideos son una gran opción; en Walmart se vende una variedad de marcas, pero sus precios suelen ser más elevados que en otros minoristas.

Pollo Asado

En las cadenas minoristas se suelen observar alimentos listos para llevar como el pollo asado, aunque es una opción fácil, antes de comprarlo es mejor considerar comparar los precios, calidad y cuánto tiempo llevan en los anaqueles esto se puede notar fácilmente cuando comienzan a bajar de precio.

Pechuga de pollo deshuesada y sin piel

Muchos consumidores no están satisfechos con la calidad de la pechuga de pollo deshuesada y sin piel de la marca Great Value original de Walmart otorgándoles incluso 1 estrella por su mala calidad y precio elevado.

