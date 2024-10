Hay temor de violencia en elección en Estados Unidos

El Departamento de Justicia tiene un equipo especial que vigila el proceso electoral en Estados Unidos, en colaboración con el FBI.

Si bien el temor de los ciudadanos hasta este momento es más por lo que ocurra tras el resultado de la elección del 5 de noviembre, hay importantes acciones de seguridad en varios estados, incluidas entidades clave, como Pensilvania.

Según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research 4 de cada 10 votantes registrados expresa que está “extremadamente” o “muy preocupados” por los intentos violentos de modificar los resultados electorales.

Además de uno de cada 3 votantes dice que está “extremadamente” o “muy” preocupado por los intentos de los funcionarios electorales locales o estatales de impedir que se finalicen los resultados.

Los encuestados expresan el temor tras lo ocurrido el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, luego de que el expresidente Donald Trump se negara a aceptar el resultado electoral, algo que incluso no ha aceptado todavía.

El temor entre los votantes podría aumentar, luego de presuntos incendios provocados en buzones donde se depositan votos por correo en Arizona, Massachusetts, Washington y Oregon.

Los niveles de temor varían por entidad, por ejemplo, en el condado de Maricopa, Arizona, donde en 2020 hubo acusaciones de fraude electoral, se han desplegado francotiradores en los tejados de los centros de conteo de votos, además de que se instalarán detectores de metales y se utilizarán drones en la vigilancia.

En Colorado, los funcionarios electorales han ordenado chalecos antibalas, además de instar vidrios a prueba de balas en los centros de votación.

Acciones similares se han reportado en Detroit, Michigan y Atlanta.

Al ser un estado clave, en Pensilvania también hay acciones de vigilancia extrema, principalmente en Filadelfia, donde el centro de conteo de votos está rodeado por una valla protegida con alambre de púas.

Si los votantes quieren reportar actividades sospechosas relacionadas con la elección general pueden llamar al 911.

