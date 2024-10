Laura Zapata informa que habló con su sobrina Camila Sodi

A pesar de la disputa que Laura Zapata mantiene desde hace muchos años con Ernestina Sodi, se ha seguido mostrando preocupada por los problemas de salud de su media hermana, quien desde el 18 de octubre está internada en un hospital tras sufrir dos infartos. La actriz se comunicó con sus sobrinas Marina y Camila para hacerles saber que la mamá de éstas continúa en sus oraciones.

Zapata tuvo un encuentro con la prensa al acudir a la Casa del Actor, y ahí habló del difícil momento por el que pasa su familia: “Es una cosa que me dio muchísima tristeza. Definitivamente, porque (Ernestina) es una mujer muy joven, tiene 64 años”.

Laura contó que desde el momento en el que se enteró del deterioro de la salud de su media hermana ha rezado por su recuperación: “Me enteré que Ernestina desafortunadamente había tenido este infarto, que se le había reventado la vena aorta, que estaba entubada. A partir de ese momento yo lo único que puedo hacer por ella es orar, rezar y pedir por su salud, por ella y por sus hijos”.

La villana de las telenovelas también reveló que ya se puso en contacto con sus sobrinas Marina y Camila, aunque con la segunda fue de manera fortuita: “A Marina, que es la única que asistió al velorio de mi abuela y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo, yo le mandé un mensaje, porque tengo su teléfono. Le escribí: ‘Marina, siento mucho lo que le pasa a tu mamá. Aquí estoy presente, estoy orando por ella’. No me contestó Marina porque estaba hablando con los abogados, me contestó Camila. Me dice: ‘Muchas gracias por preocuparte’. Le dije: ‘Aquí estoy pendiente, si de alguna manera hay alguna otra noticia y si consideran que necesito yo saberla, pues con mucho gusto aquí estoy'”.

Laura también platicó que después de este último mensaje no recibió respuesta alguna, pero que para ella eso no significa ningún problema: “No he recibido ninguna respuesta, tampoco estoy esperándola. Yo sigo haciendo lo mío por mi lado, que es orar por ella y pedirle a Dios”.

Para la actriz, esta situación provoca el hacer a un lado los conflictos familiares. “Lo que pasa es que de alguna manera yo no creo que cuando pasa una desgracia las cosas se borran, pero definitivamente pues hay que orar por ella, por su salud. Yo me imagino que (Ernestina) tiene muchísimas cosas por delante, tiene dos hijas y tiene nietos y bueno, pues a los 64 años yo creo que nadie merece quedarse en esa línea ¿no?”

Zapata afirmó que ella no tiene ninguna cuenta pendiente con su media hermana, también conocida como Titi: “Lo que pasa es que no hay que perdonar, yo no tengo nada qué perdonar”. Y sobre los recientes mensajes de Thalía, acerca de que seguiría con la promoción de su álbum navideño, agregó tajante: “No quiero abundar en esos temas, definitivamente le pongo punto final. Lo que yo pienso, lo que yo siento, se los acabo de decir. Yo estoy en oración por su vida. No más, punto final”.

A pesar de que la familia de Ernestina Sodi no ha dado más detalles sobre su estado de salud, de acuerdo a información expuesta por el sitio Infobae Camila Sodi habría firmado una carta de voluntad anticipada, para que, en caso de que su madre “vuelva a caer en paro cardíaco o respiratorio, ya no se le brindará atención de reanimación cardiopulmonar”.

